Quando verrà presentata la Ferrari F1 2026?

Ricordiamo la data esatta della presentazione della Ferrari F1 2026 per Lewis Hamilton e Charles Leclerc, così come per le altre monoposto in griglia.

Con la stagione 2026 ormai alle porte, presentiamo le date e gli orari degli eventi di lancio che ogni team ha organizzato per la nuova stagione, nonché le modalità per seguirli in diretta.

Sebbene la stagione 2025 si sia appena conclusa, piloti e team avranno una breve pausa invernale. Le sessioni di test pre-stagionali per il 2026 inizieranno il 26 gennaio al Circuit de Barcelona-Catalunya, con questo primo evento di tre giorni, seguito da altri due in Bahrain.

La nuova stagione inizierà ufficialmente il 6 marzo con il Gran Premio d'Australia. Questa fase di test prolungata è dovuta alle significative modifiche ai regolamenti che entreranno in vigore la prossima stagione, che interesseranno sia il telaio che i motori.

Per tutto il mese di gennaio, i fan potranno ammirare le nuove livree, poiché diversi team inizieranno a svelare i loro progetti in eventi spettacolari. Red Bull e Racing Bulls daranno il via alla stagione dei lanci con un evento congiunto a Detroit il 15 gennaio, insieme al loro nuovo partner per i motori, Ford.

Aston Martin sarà l'ultima a presentare la sua vettura: il team di Silverstone terrà il lancio ufficiale il 9 febbraio, dopo una sessione di test iniziale a Barcellona. Tuttavia, il loro nuovo fornitore di motori, Honda, ospiterà un evento incentrato sui motori per il 2026 il 20 gennaio a Tokyo.

Nel frattempo, i due nuovi arrivati ​​sulla griglia di partenza, Audi (che ha rilevato l'ex team Sauber) e Cadillac, saranno i lanci più attesi, poiché sveleranno per la prima volta le loro livree ufficiali. Questi eventi si terranno rispettivamente il 20 gennaio e l'8 febbraio.

Inizialmente, la presentazione della Haas era prevista per il 23 gennaio; tuttavia, il team ha deciso di anticipare la presentazione per evitare sovrapposizioni con Ferrari e Alpine, programmandola online per il 19 gennaio. Infine, la McLaren è l'unica scuderia che non ha ancora annunciato la data di lancio della sua vettura del 2026.

Quando si presentano le vetture di F1 2026? Scuderia Luogo Data Come seguirlo Red Bull Detroit, USA 15 gennaio Sito web di Red Bull Racing, YouTube Racing Bulls Detroit, USA 15 gennaio Sito web di Red Bull Racing, YouTube Haas Online 19 gennaio Sito web e social di Haas F1 Audi Berlino, Germania 20 gennaio YouTube, canali social di Audi Ferrari Maranello, Italia 23 gennaio YouTube, social di Ferrari Alpine Barcellona, Spagna 23 gennaio YouTube, social di Alpine Mercedes Online 2 febbraio Canali social di Mercedes Williams TBC 3 febbraio TBC Cadillac Santa Clara, USA 8 febbraio Sito web di Cadillac F1, YouTube Aston Martin TBC 9 febbraio TBC McLaren TBC TBC TBC

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

