La Ferrari blocca il sostituto di Lewis Hamilton

La stella della F1, che molti vedevano come un potenziale sostituto di Lewis Hamilton alla Ferrari, potrebbe incontrare seri ostacoli nel raggiungere il suo obiettivo.

Mentre la collaborazione tra Haas e Toyota si rafforza, il campione del mondo del 1997 Jacques Villeneuve avverte che i legami tra il team americano e la Ferrari potrebbero affievolirsi.

Sull'High Performance Podcast, Villeneuve ha fatto riferimento a Bearman e ha affermato che, sebbene il pilota britannico stia aspettando un'opportunità in Ferrari, il suo futuro potrebbe essere messo a repentaglio se il rapporto tra i due team dovesse finire.

Villeneuve ha dichiarato: "Analizzando attentamente la situazione, Bearman è già il pilota della Ferrari. Ha solo bisogno di un'opportunità, ma con il crescente coinvolgimento della Toyota, il legame con la Ferrari si indebolirà gradualmente".

Correlato: Quanti anni avrà Lewis Hamilton nel 2026?

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato