Verstappen, Alonso and Hamilton edited in front of a Singapore flag background

Quanti anni avrà Lewis Hamilton nel 2026?

Gianluca Cosentino
Per la stagione 2026 la Formula 1 si presenta come l’epoca dei veterani. Campioni affermati come Fernando Alonso e Lewis Hamilton continuano a stabilire tempi eccezionali, dimostrando come l’esperienza rimanga un valore imprescindibile.

Allo stesso tempo, sul circuito fanno la loro comparsa giovani promesse, capaci di emergere con una rapidità sorprendente. Questa convivenza tra l’esperienza consolidata e l’impeto dei nuovi talenti preannuncia una stagione ricca di emozioni, dove ogni gara si trasforma in un duello tra saggezza e freschezza, assicurando spettacolo ad ogni curva.

Negli ultimi anni abbiamo assistito a un’accelerazione nel percorso di ascesa dei giovani piloti. Un esempio emblematico è offerto dal campione in carica Max Verstappen, che ha debuttato durante un weekend di gara all’età di 17 anni e tre giorni, raggiungendo risultati straordinari che lo hanno portato al vertice insieme alla Red Bull.

Questi traguardi testimoniano come la rapidità e l’ambizione possano condurre al successo in tempi record, riscrivendo i canoni della competizione. Ma cosa si nasconde nel resto della griglia? Dalle leggende in attività, come Hamilton e Alonso, emergono nuove leve quali Arvid Lindblad e il talento in ascesa Lando Norris.

La varietà di età presenti in pista crea un mix dinamico che unisce l’esperienza dei veterani al potenziale dei giovani, garantendo sfide avvincenti e un continuo rinnovarsi delle strategie di gara.

Piloti di F1 e le loro età nel 2026

Pilota Squadra Data di nascita Età nel 2026
Lando NorrisMcLaren13 novembre 199926
Oscar PiastriMcLaren6 aprile 200124
George RussellMercedes15 febbraio 199827
Andrea Kimi AntonelliMercedes25 agosto 200619
Max VerstappenRed Bull30 settembre 199728
Isack HadjarRed Bull28 settembre 200421
Lewis HamiltonFerrari7 gennaio 198541
Charles LeclercFerrari16 ottobre 199728
Alex AlbonWilliams23 marzo 199629
Carlos SainzWilliams1 settembre 199431
Liam LawsonVisa Cash App RB11 febbraio 200223
Arvid LindbladVisa Cash App RB8 agosto 200718
Fernando AlonsoAston Martin29 luglio 198144
Lance StrollAston Martin29 ottobre 199827
Esteban OconHaas17 settembre 199629
Ollie BearmanHaas9 maggio 200520
Nico HülkenbergAudi19 agosto 198738
Gabriel BortoletoAudi14 ottobre 200421
Pierre GaslyAlpine7 febbraio 199629
Franco ColapintoAlpine27 maggio 200322
Sergio PérezCadillac26 gennaio 199035
Valtteri BottasCadillac28 agosto 198936

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

