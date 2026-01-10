Per la stagione 2026 la Formula 1 si presenta come l’epoca dei veterani. Campioni affermati come Fernando Alonso e Lewis Hamilton continuano a stabilire tempi eccezionali, dimostrando come l’esperienza rimanga un valore imprescindibile.

Allo stesso tempo, sul circuito fanno la loro comparsa giovani promesse, capaci di emergere con una rapidità sorprendente. Questa convivenza tra l’esperienza consolidata e l’impeto dei nuovi talenti preannuncia una stagione ricca di emozioni, dove ogni gara si trasforma in un duello tra saggezza e freschezza, assicurando spettacolo ad ogni curva.

Negli ultimi anni abbiamo assistito a un’accelerazione nel percorso di ascesa dei giovani piloti. Un esempio emblematico è offerto dal campione in carica Max Verstappen, che ha debuttato durante un weekend di gara all’età di 17 anni e tre giorni, raggiungendo risultati straordinari che lo hanno portato al vertice insieme alla Red Bull.

Questi traguardi testimoniano come la rapidità e l’ambizione possano condurre al successo in tempi record, riscrivendo i canoni della competizione. Ma cosa si nasconde nel resto della griglia? Dalle leggende in attività, come Hamilton e Alonso, emergono nuove leve quali Arvid Lindblad e il talento in ascesa Lando Norris.

La varietà di età presenti in pista crea un mix dinamico che unisce l’esperienza dei veterani al potenziale dei giovani, garantendo sfide avvincenti e un continuo rinnovarsi delle strategie di gara.

Piloti di F1 e le loro età nel 2026

Pilota Squadra Data di nascita Età nel 2026 Lando Norris McLaren 13 novembre 1999 26 Oscar Piastri McLaren 6 aprile 2001 24 George Russell Mercedes 15 febbraio 1998 27 Andrea Kimi Antonelli Mercedes 25 agosto 2006 19 Max Verstappen Red Bull 30 settembre 1997 28 Isack Hadjar Red Bull 28 settembre 2004 21 Lewis Hamilton Ferrari 7 gennaio 1985 41 Charles Leclerc Ferrari 16 ottobre 1997 28 Alex Albon Williams 23 marzo 1996 29 Carlos Sainz Williams 1 settembre 1994 31 Liam Lawson Visa Cash App RB 11 febbraio 2002 23 Arvid Lindblad Visa Cash App RB 8 agosto 2007 18 Fernando Alonso Aston Martin 29 luglio 1981 44 Lance Stroll Aston Martin 29 ottobre 1998 27 Esteban Ocon Haas 17 settembre 1996 29 Ollie Bearman Haas 9 maggio 2005 20 Nico Hülkenberg Audi 19 agosto 1987 38 Gabriel Bortoleto Audi 14 ottobre 2004 21 Pierre Gasly Alpine 7 febbraio 1996 29 Franco Colapinto Alpine 27 maggio 2003 22 Sergio Pérez Cadillac 26 gennaio 1990 35 Valtteri Bottas Cadillac 28 agosto 1989 36

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

