Quanti anni avrà Lewis Hamilton nel 2026?
Quanti anni avrà Lewis Hamilton nel 2026?
Per la stagione 2026 la Formula 1 si presenta come l’epoca dei veterani. Campioni affermati come Fernando Alonso e Lewis Hamilton continuano a stabilire tempi eccezionali, dimostrando come l’esperienza rimanga un valore imprescindibile.
Allo stesso tempo, sul circuito fanno la loro comparsa giovani promesse, capaci di emergere con una rapidità sorprendente. Questa convivenza tra l’esperienza consolidata e l’impeto dei nuovi talenti preannuncia una stagione ricca di emozioni, dove ogni gara si trasforma in un duello tra saggezza e freschezza, assicurando spettacolo ad ogni curva.
Negli ultimi anni abbiamo assistito a un’accelerazione nel percorso di ascesa dei giovani piloti. Un esempio emblematico è offerto dal campione in carica Max Verstappen, che ha debuttato durante un weekend di gara all’età di 17 anni e tre giorni, raggiungendo risultati straordinari che lo hanno portato al vertice insieme alla Red Bull.
Questi traguardi testimoniano come la rapidità e l’ambizione possano condurre al successo in tempi record, riscrivendo i canoni della competizione. Ma cosa si nasconde nel resto della griglia? Dalle leggende in attività, come Hamilton e Alonso, emergono nuove leve quali Arvid Lindblad e il talento in ascesa Lando Norris.
La varietà di età presenti in pista crea un mix dinamico che unisce l’esperienza dei veterani al potenziale dei giovani, garantendo sfide avvincenti e un continuo rinnovarsi delle strategie di gara.
Piloti di F1 e le loro età nel 2026
|Pilota
|Squadra
|Data di nascita
|Età nel 2026
|Lando Norris
|McLaren
|13 novembre 1999
|26
|Oscar Piastri
|McLaren
|6 aprile 2001
|24
|George Russell
|Mercedes
|15 febbraio 1998
|27
|Andrea Kimi Antonelli
|Mercedes
|25 agosto 2006
|19
|Max Verstappen
|Red Bull
|30 settembre 1997
|28
|Isack Hadjar
|Red Bull
|28 settembre 2004
|21
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|7 gennaio 1985
|41
|Charles Leclerc
|Ferrari
|16 ottobre 1997
|28
|Alex Albon
|Williams
|23 marzo 1996
|29
|Carlos Sainz
|Williams
|1 settembre 1994
|31
|Liam Lawson
|Visa Cash App RB
|11 febbraio 2002
|23
|Arvid Lindblad
|Visa Cash App RB
|8 agosto 2007
|18
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|29 luglio 1981
|44
|Lance Stroll
|Aston Martin
|29 ottobre 1998
|27
|Esteban Ocon
|Haas
|17 settembre 1996
|29
|Ollie Bearman
|Haas
|9 maggio 2005
|20
|Nico Hülkenberg
|Audi
|19 agosto 1987
|38
|Gabriel Bortoleto
|Audi
|14 ottobre 2004
|21
|Pierre Gasly
|Alpine
|7 febbraio 1996
|29
|Franco Colapinto
|Alpine
|27 maggio 2003
|22
|Sergio Pérez
|Cadillac
|26 gennaio 1990
|35
|Valtteri Bottas
|Cadillac
|28 agosto 1989
|36
Correlato: L'ipocrita Hamilton non riesce a resistere ancora una volta e prende un oggetto proibito
Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?
Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.
Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.
Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
Hamilton condivide un momento imbarazzante con un altro pilota di F1
- Oggi 13:00
Ferrari Notizie Oggi: resentazione della SF-26; Vogliono frenare la Mercedes; Pericolo dalla Red Bull
- Oggi 12:30
Antonelli Notizie Oggi: Cospirazione alla Mercedes; Problemi al motore; Stipendio del 2025
- Oggi 12:00
Hamilton Notizie Oggi: La sua età nel 2026; Lo paragonano ad Antonelli; Bloccano la sua sostituzione
- Oggi 11:30
Quanto ha guadagnato Kimi Antonelli in F1 2025?
- Oggi 11:00
La Ferrari potrebbe essere ROVINATA dallo STESSO NEMICO della Red Bull
- Oggi 10:30
Molto letto
Hamilton e Antonelli gareggeranno su UGUAGLIANZA in F1 2026!
- 8 gennaio
F1 Kimi Antonelli Oggi: Mercedes ammette di aver infranto le regole; Quando si svolgono i test?
- 1 gennaio
Ferrari ignora le PRESTAZIONI per l'inizio del 2026
- 21 dicembre
Gasly sotto accusa per il tributo di cattivo gusto a Michael Schumacher
- 7 gennaio
Ferrari accusata di maltrattamenti a Carlos Sainz!
- 21 dicembre
IL CAMPIONE DI F1 dice che Lewis Hamilton "DEVE ANDAR VIA"
- 21 dicembre