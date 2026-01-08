L'ipocrita Hamilton non riesce a resistere ancora una volta e prende un oggetto proibito

Lewis Hamilton aveva promesso durante l'ultimo weekend della stagione passata che, dopo un anno turbolento, avrebbe messo il telefono da parte per disconnettersi durante la pausa invernale.

Tuttavia, questo martedì è stato visto controllare i suoi social, dimostrando quanto sia difficile davvero staccare la spina.

Dopo una stagione complicata, il sette volte campione si è detto esausto e ha deciso di isolarsi dal mondo, soprattutto dopo il difficile periodo trascorso con Ferrari. "Non vedo l'ora di allontanarmi da tutto questo", ha dichiarato il pilota, che ha concluso il campionato al sesto posto senza salire sul podio, con gli ultimi giorni del 2025 particolarmente deludenti.

Obiettivo raggiunto

Al termine del Gran Premio di Abu Dhabi, in cui Hamilton è riuscito a risalire fino all'ottava posizione in classifica nonostante i contrasti, gli è stato chiesto se l'idea della nuova stagione lo entusiasmasse. "Per ora, tutto ciò che desidero è la pausa invernale", ha risposto. "Voglio solo disconnettermi, senza dover parlare con nessuno. Nessuno potrà contattarmi durante questo inverno. Metterò da parte il telefono e aspetto con impazienza quella totale sensazione di libertà, staccando completamente dalla routine."

Tuttavia, a soli dieci giorni dall'ultima gara dell'anno, il sette volte campione non ha mantenuto la sua promessa. Hamilton ha condiviso sui social di essersi trovato a correre per le strade di New York, dimostrando che il cellulare non lo abbandona nemmeno nei momenti di relax. Con le festività ormai alle spalle e l'inizio di un nuovo capitolo all'orizzonte, il pilota riafferma la sua presenza sulle piattaforme digitali.

