F1 Ferrari Oggi: Incredibili record che Lewis Hamilton potrebbe battere nel 2026; Prende un oggetto proibito

GPFans ti porta le notizie più interessanti su Ferrari di Giovedì 8° gennaio 2026 in Formula 1.

Lewis Hamilton è ormai una leggenda della Formula 1. Nel corso della sua carriera ha collezionato numerosi record, tra cui vittorie in gara, pole position, podi e titoli mondiali, condividendo un'eredità con il grande Michael Schumacher.

Lewis Hamilton aveva promesso durante l'ultimo weekend della stagione passata che, dopo un anno turbolento, avrebbe messo il telefono da parte per disconnettersi durante la pausa invernale.

Ferrari, infatti, ha realizzato, secondo le indiscrezioni, un'unità di potenza per il 2026 dotata di una testata in acciaio legato, mentre i concorrenti hanno optato per l'alluminio.

La FIA ha ufficializzato il nuovo formato di qualificazione per la stagione 2026 in Formula 1. Con l'ingresso di un nuovo team, la griglia si espanderà passando da 20 a 22 piloti, aumentando così l'intensità della lotta per il titolo mondiale.

