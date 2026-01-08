UFFICIALE: Ecco le modifiche al format delle qualifiche per F1 2026

La FIA ha ufficializzato il nuovo formato di qualificazione per la stagione 2026 in Formula 1. Con l’ingresso di un nuovo team, la griglia si espanderà passando da 20 a 22 piloti, aumentando così l’intensità della lotta per il titolo mondiale.

Fino ad oggi, il formato prevedeva l’eliminazione di cinque piloti nelle fasi Q1 e Q2, lasciando dieci concorrenti a contendersi la pole position in un duello finale durante la Q3.

La sessione di qualificazione si suddivide in tre periodi ben definiti che creano l’atmosfera per la grande corsa domenicale. Nella prima fase, la sessione Q1 di 18 minuti vede l’eliminazione dei sei piloti con il tempo più lento, seguita da una pausa di sette minuti.

Successivamente, la Q2 dura 15 minuti e rimuove altri sei contendenti, mentre i dieci migliori competono in una Q3 di 12 minuti per definire l’ordine di partenza. Queste modifiche rispondono all’ampliamento della griglia con l’arrivo di Cadillac e non comportano variazioni nella durata complessiva delle singole sessioni.

Come funzionerà la nuova qualificazione in F1?

L’integrazione dei due piloti extra ha richiesto un adeguamento del sistema: nelle prime due sessioni verranno eliminati sei piloti ciascuna, garantendo così una Q3 con dieci concorrenti determinanti per la pole position.

Il formato resta invariato in termini di tempistiche, mentre nei weekend con gare sprint viene applicato un sistema simile ma con durate più brevi e l’utilizzo di pneumatici specifici. Inoltre, la modifica delle regole arriva poco dopo l’annuncio da parte della FIA di ulteriori interventi per gestire i ritardi dovuti alle bandiere rosse durante le sessioni.

