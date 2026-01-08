Gli incredibili record che Hamilton potrebbe battere nel 2026

Lewis Hamilton è ormai una leggenda della Formula 1. Nel corso della sua carriera ha collezionato numerosi record, tra cui vittorie in gara, pole position, podi e titoli mondiali, condividendo un'eredità con il grande Michael Schumacher.

Nonostante il 2025 in Ferrari si sia rivelato un anno disastroso, le opportunità per infrangere nuovi record nel 2026 restano aperte – e non parliamo di record negativi, come essere il pilota Ferrari con la striscia più lunga senza un podio. Ora che il britannico compie 41 anni, la domanda è se questo veterano riuscirà a sorprendere ancora con nuove sorprese nel prossimo anno.

Ancora titoli mondiali e il campione più anziano

Nel 2021 Hamilton fu molto vicino a raggiungere il record dell’ottavo titolo mondiale, e da allora la meta non è più apparsa così vicina. Se la Ferrari riuscirà a trovare il ritmo migliore nel 2026, il britannico potrebbe aggiungere un ulteriore campionato al suo palmarès. Se l’obiettivo fosse diventare il campione più anziano, Hamilton dovrebbe attendere altri cinque anni per superare Juan Manuel Fangio. Tuttavia, una vittoria nel 2026 lo porrebbe come il terzo campione più anziano nella storia, dietro solo a Fangio e Nino Farina, e lo renderebbe il campione più anziano dal 1957, nonché il britannico di maggiore età ad aver conquistato il titolo.

Campioni mondiali più anziani in F1 Pilota Anno Età Juan Manuel Fangio 1957 46y 1m 11d Juan Manuel Fangio 1956 45y 2m 9d Juan Manuel Fangio 1955 44y 0m 22d Nino Farina 1950 43y 10m 4d Juan Manuel Fangio 1954 43y 1m 29d Jack Brabham 1966 40y 5m 2d Juan Manuel Fangio 1951 40y 4m 4d Graham Hill 1968 39y 8m 19d Nigel Mansell 1992 39y 0m 8d Alain Prost 1993 38y 7m 2d Mario Andretti 1978 38y 6m 13d Damon Hill 1996 36y 0m 26d Lewis Hamilton 2020 35y 10m 8d

Correlato: ESPLOSIONE: Toto Wolff critica duramente Lewis Hamilton per essere andato alla Ferrari

Il vincitore in gara più anziano

Allo stesso modo del campionato mondiale, questo record appare quasi imbattibile. Luigi Fagioli aveva 53 anni quando vinse il Gran Premio di Francia nel 1951, un’impresa che oggi farebbe pensare a un veterano come Giancarlo Fisichella, ritiratosi nel 2009 dopo un debutto nel 1996, tornare in pista per vincere una gara. Pur ammirando Fisichella, è difficile immaginare simili scenari nell’era attuale. Dopo la sua recente vittoria – l’ultima per Mercedes nel Gran Premio del Belgio del 2024, a seguito della squalifica di George Russell – Hamilton si colloca al dodicesimo posto nella classifica storica. Un eventuale trionfo dopo il Gran Premio del Bahrain (12 aprile) lo porterebbe tra i sei migliori, alle spalle di Fagioli, Farina, Fangio, Piero Taruffi e Jack Brabham, qualificandolo come il vincitore in gara più anziano dal 1970. Se invece la vittoria dovesse arrivare prima del Bahrain, si posizionerebbe persino dietro Nigel Mansell. (Si precisa che Sam Hanks non viene considerato, poiché il suo percorso in F1 è legato all’inclusione delle 500 Miglia di Indianapolis nel campionato.)

Vincitori in gara più anziani in F1 Pilota Gran Premio Età Luigi Fagioli Francia 1951 53y 0m 22d Nino Farina Alemania 1953 46y 9m 3d Juan Manuel Fangio Alemania 1957 46y 1m 11d Piero Taruffi Svizzera 1952 45y 7m 6d Jack Brabham Sudafrica 1970 43y 11m 5d Nigel Mansell Australia 1994 41y 3m 5d Maurice Trintignant Monaco 1958 40y 6m 18d Graham Hill Monaco 1969 40y 3m 3d Clay Regazzoni Gran Bretagna 1979 39y 10m 9d Lewis Hamilton Belgio 2024 39y 6m 21d

Giri veloci

È sorprendente constatare che uno dei record mancanti per Hamilton sia proprio quello dei giri più veloci. Con 68 giri avvalorati, il britannico è a 11 unità dal grande Michael Schumacher. È improbabile che nel 2026 possa aggiungersi un ulteriore successo in questa categoria, salvo che la Ferrari non riesca a sviluppare una vera macchina da razzo. Inoltre, se si considerasse il record di giri veloci detenuto da piloti di età avanzata, né Schumacher né Fernando Alonso si avvicinerebbero a quella soglia nell’era moderna.

Giri veloci in F1 Pilota Giri veloci Michael Schumacher 77 Lewis Hamilton 68 Kimi Raikkonen 46 Alain Prost 41 Sebastian Vettel 38 Max Verstappen 36 Nigel Mansell 30 Jim Clark 28 Fernando Alonso 26 Mika Hakkinen 25

Hat-tricks

Qui non si tratta di segnare tre gol in una partita, bensì di ottenere pole position, registrare il giro più veloce e vincere la gara nella medesima competizione. Attualmente, il record è detenuto da Michael Schumacher con 22 hat-tricks, mentre Hamilton si avvicina con 19 – a soli tre unità di differenza, con il più recente successo ottenuto al Gran Premio dell'Arabia Saudita del 2021, durante la sua ultima vittoria da campione del mondo. Questo posiziona il britannico in una sfida combattuta contro il leggendario tedesco.

Hat-tricks in F1 Pilota Hat-tricks Michael Schumacher 22 Lewis Hamilton 19 Max Verstappen 14 Jim Clark 11 Juan Manuel Fangio 9 Alain Prost 8 Sebastian Vettel 8 Alberto Ascari 7 Ayrton Senna 7 Nigel Mansell 5 Damon Hill 5 Mika Hakkinen 5 Fernando Alonso 5

Grand Slam

Il Grand Slam rappresenta un traguardo ancor più complesso: ottenere la pole position, vincere la gara guidando per tutti i giri e registrare il giro più veloce. Jim Clark incarna perfettamente questo successo, essendo riuscito a realizzare otto Grand Slam in sole quattro stagioni. Lewis Hamilton conta sei Grand Slam nel suo palmarès, anche se il suo ultimo risale a sette anni fa, quando correva per la Mercedes nel Gran Premio di Abu Dhabi. La situazione si complica ulteriormente per il britannico, poiché anche Max Verstappen ha raggiunto sei Grand Slam, con il suo più recente trionfo al Gran Premio dell’Azerbaigian dello scorso anno, e non sembra intenzionato a fermarsi presto.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato