Lewis Hamilton holds onto his hat in the paddock at Baku

Gli incredibili record che Hamilton potrebbe battere nel 2026

Gli incredibili record che Hamilton potrebbe battere nel 2026

Alessandro Lombardo
Lewis Hamilton holds onto his hat in the paddock at Baku

Lewis Hamilton è ormai una leggenda della Formula 1. Nel corso della sua carriera ha collezionato numerosi record, tra cui vittorie in gara, pole position, podi e titoli mondiali, condividendo un'eredità con il grande Michael Schumacher.

Nonostante il 2025 in Ferrari si sia rivelato un anno disastroso, le opportunità per infrangere nuovi record nel 2026 restano aperte – e non parliamo di record negativi, come essere il pilota Ferrari con la striscia più lunga senza un podio. Ora che il britannico compie 41 anni, la domanda è se questo veterano riuscirà a sorprendere ancora con nuove sorprese nel prossimo anno.

Ancora titoli mondiali e il campione più anziano

Nel 2021 Hamilton fu molto vicino a raggiungere il record dell’ottavo titolo mondiale, e da allora la meta non è più apparsa così vicina. Se la Ferrari riuscirà a trovare il ritmo migliore nel 2026, il britannico potrebbe aggiungere un ulteriore campionato al suo palmarès. Se l’obiettivo fosse diventare il campione più anziano, Hamilton dovrebbe attendere altri cinque anni per superare Juan Manuel Fangio. Tuttavia, una vittoria nel 2026 lo porrebbe come il terzo campione più anziano nella storia, dietro solo a Fangio e Nino Farina, e lo renderebbe il campione più anziano dal 1957, nonché il britannico di maggiore età ad aver conquistato il titolo.

Campioni mondiali più anziani in F1
Pilota Anno Età
Juan Manuel Fangio195746y 1m 11d
Juan Manuel Fangio195645y 2m 9d
Juan Manuel Fangio195544y 0m 22d
Nino Farina195043y 10m 4d
Juan Manuel Fangio195443y 1m 29d
Jack Brabham196640y 5m 2d
Juan Manuel Fangio195140y 4m 4d
Graham Hill196839y 8m 19d
Nigel Mansell199239y 0m 8d
Alain Prost199338y 7m 2d
Mario Andretti197838y 6m 13d
Damon Hill199636y 0m 26d
Lewis Hamilton202035y 10m 8d

Il vincitore in gara più anziano

Allo stesso modo del campionato mondiale, questo record appare quasi imbattibile. Luigi Fagioli aveva 53 anni quando vinse il Gran Premio di Francia nel 1951, un’impresa che oggi farebbe pensare a un veterano come Giancarlo Fisichella, ritiratosi nel 2009 dopo un debutto nel 1996, tornare in pista per vincere una gara. Pur ammirando Fisichella, è difficile immaginare simili scenari nell’era attuale. Dopo la sua recente vittoria – l’ultima per Mercedes nel Gran Premio del Belgio del 2024, a seguito della squalifica di George Russell – Hamilton si colloca al dodicesimo posto nella classifica storica. Un eventuale trionfo dopo il Gran Premio del Bahrain (12 aprile) lo porterebbe tra i sei migliori, alle spalle di Fagioli, Farina, Fangio, Piero Taruffi e Jack Brabham, qualificandolo come il vincitore in gara più anziano dal 1970. Se invece la vittoria dovesse arrivare prima del Bahrain, si posizionerebbe persino dietro Nigel Mansell. (Si precisa che Sam Hanks non viene considerato, poiché il suo percorso in F1 è legato all’inclusione delle 500 Miglia di Indianapolis nel campionato.)

Vincitori in gara più anziani in F1
Pilota Gran Premio Età
Luigi FagioliFrancia 195153y 0m 22d
Nino FarinaAlemania 195346y 9m 3d
Juan Manuel FangioAlemania 195746y 1m 11d
Piero TaruffiSvizzera 195245y 7m 6d
Jack BrabhamSudafrica 197043y 11m 5d
Nigel MansellAustralia 199441y 3m 5d
Maurice TrintignantMonaco 195840y 6m 18d
Graham HillMonaco 196940y 3m 3d
Clay RegazzoniGran Bretagna 197939y 10m 9d
Lewis HamiltonBelgio 202439y 6m 21d

Giri veloci

È sorprendente constatare che uno dei record mancanti per Hamilton sia proprio quello dei giri più veloci. Con 68 giri avvalorati, il britannico è a 11 unità dal grande Michael Schumacher. È improbabile che nel 2026 possa aggiungersi un ulteriore successo in questa categoria, salvo che la Ferrari non riesca a sviluppare una vera macchina da razzo. Inoltre, se si considerasse il record di giri veloci detenuto da piloti di età avanzata, né Schumacher né Fernando Alonso si avvicinerebbero a quella soglia nell’era moderna.

Giri veloci in F1
Pilota Giri veloci
Michael Schumacher77
Lewis Hamilton68
Kimi Raikkonen46
Alain Prost41
Sebastian Vettel38
Max Verstappen36
Nigel Mansell30
Jim Clark28
Fernando Alonso26
Mika Hakkinen25

Hat-tricks

Qui non si tratta di segnare tre gol in una partita, bensì di ottenere pole position, registrare il giro più veloce e vincere la gara nella medesima competizione. Attualmente, il record è detenuto da Michael Schumacher con 22 hat-tricks, mentre Hamilton si avvicina con 19 – a soli tre unità di differenza, con il più recente successo ottenuto al Gran Premio dell'Arabia Saudita del 2021, durante la sua ultima vittoria da campione del mondo. Questo posiziona il britannico in una sfida combattuta contro il leggendario tedesco.

Hat-tricks in F1
Pilota Hat-tricks
Michael Schumacher22
Lewis Hamilton19
Max Verstappen14
Jim Clark11
Juan Manuel Fangio9
Alain Prost8
Sebastian Vettel8
Alberto Ascari7
Ayrton Senna7
Nigel Mansell5
Damon Hill5
Mika Hakkinen5
Fernando Alonso5

Grand Slam

Il Grand Slam rappresenta un traguardo ancor più complesso: ottenere la pole position, vincere la gara guidando per tutti i giri e registrare il giro più veloce. Jim Clark incarna perfettamente questo successo, essendo riuscito a realizzare otto Grand Slam in sole quattro stagioni. Lewis Hamilton conta sei Grand Slam nel suo palmarès, anche se il suo ultimo risale a sette anni fa, quando correva per la Mercedes nel Gran Premio di Abu Dhabi. La situazione si complica ulteriormente per il britannico, poiché anche Max Verstappen ha raggiunto sei Grand Slam, con il suo più recente trionfo al Gran Premio dell’Azerbaigian dello scorso anno, e non sembra intenzionato a fermarsi presto.

