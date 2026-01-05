close global

Charles Leclerc and Lewis Hamilton stand in front of an edited cracked Ferrari badge

F1 Ferrari Oggi: Presenta la sua strategia per battere Mercedes; Potrebbe perdere il suo giocatore di punta

Alessandro Lombardo
Charles Leclerc and Lewis Hamilton stand in front of an edited cracked Ferrari badge

GPFans ti porta le notizie più interessanti su Ferrari di Domenico 4° gennaio 2026 in Formula 1.

Charles Leclerc rischia di dover lasciare la Scuderia e potrebbe approdare ad Aston Martin se nel 2026 non gli verrà offerta una monoposto veramente competitiva. LEGGI DI PIÙ

La stagione 2026 vedrà il completo rinnovamento delle unità di potenza in Formula 1, generando incertezza sul futuro assetto della competizione. LEGGI DI PIÙ

Nessuno è così entusiasta di voltare pagina sull’era del ground effect in Formula 1 come Lewis Hamilton. Le nuove normative del 2022 hanno introdotto un sistema aerodinamico basato sul ground effect, mettendo fine al dominio della Mercedes, che ha incontrato notevoli difficoltà a gestire questo concetto innovativo. LEGGI DI PIÙ

Il responsabile della Ferrari in Formula 1, Fred Vasseur, ha dichiarato di non essere preoccupato per il modo in cui Lewis Hamilton ha gestito i rapporti con la stampa durante il suo primo anno in scuderia. LEGGI DI PIÙ

