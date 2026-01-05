F1 Ferrari Oggi: Presenta la sua strategia per battere Mercedes; Potrebbe perdere il suo giocatore di punta
F1 Ferrari Oggi: Presenta la sua strategia per battere Mercedes; Potrebbe perdere il suo giocatore di punta
GPFans ti porta le notizie più interessanti su Ferrari di Domenico 4° gennaio 2026 in Formula 1.
Charles Leclerc rischia di dover lasciare la Scuderia e potrebbe approdare ad Aston Martin se nel 2026 non gli verrà offerta una monoposto veramente competitiva. LEGGI DI PIÙ
La stagione 2026 vedrà il completo rinnovamento delle unità di potenza in Formula 1, generando incertezza sul futuro assetto della competizione. LEGGI DI PIÙ
Nessuno è così entusiasta di voltare pagina sull’era del ground effect in Formula 1 come Lewis Hamilton. Le nuove normative del 2022 hanno introdotto un sistema aerodinamico basato sul ground effect, mettendo fine al dominio della Mercedes, che ha incontrato notevoli difficoltà a gestire questo concetto innovativo. LEGGI DI PIÙ
Il responsabile della Ferrari in Formula 1, Fred Vasseur, ha dichiarato di non essere preoccupato per il modo in cui Lewis Hamilton ha gestito i rapporti con la stampa durante il suo primo anno in scuderia. LEGGI DI PIÙ
