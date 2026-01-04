La promessa di Aston Martin significa che la Ferrari potrebbe perdere il suo giocatore di punta

Charles Leclerc rischia di dover lasciare la Scuderia e potrebbe approdare ad Aston Martin se nel 2026 non gli verrà offerta una monoposto veramente competitiva.

Sia lui che il sette volte campione Lewis Hamilton sperano che il nuovo bolide Ferrari possa rilanciare le loro carriere, dopo una stagione 2025 che si è rivelata disastrosa. Il trasferimento di Hamilton a Maranello mirava a riportarlo nella lotta per il titolo, anche se, a 40 anni, le opportunità si fanno sempre più scarse e il pilota potrebbe decidere di appendere i caschi al chiodo se le nuove regolamentazioni non gli daranno i risultati sperati nella prossima stagione. D’altro canto, il monegasco di 28 anni dispone ancora di margine, anche se la sua pazienza sembra esaurirsi rapidamente.

Leclerc ha chiarito che si tratta di un momento decisivo: ora o mai più per Ferrari, che deve tornare a combattere per i campionati. Egli è convinto che qualsiasi team che non partirà con slancio nel 2026 dovrà trascorrere almeno i successivi quattro anni lottando dalla parte bassa della classifica. Questa stagione rappresenta infatti l’occasione ideale per Ferrari di reinventarsi e recuperare il primato, soprattutto dopo aver già messo al lavoro le nuove norme fin da aprile 2025. A complicare ulteriormente la situazione per la scuderia italiana e per il direttore Fred Vasseur, i rivali in F1 – in particolare Aston Martin – mostrano un marcato interesse nel reclutare il pilota.

Correlato: ESPLOSIONE: Toto Wolff critica duramente Lewis Hamilton per essere andato alla Ferrari

Leclerc è il candidato ideale di Aston Martin per la nuova era della F1

Il prossimo anno segnerà la ottava stagione di Leclerc alla guida della Ferrari e, considerando che il suo coetaneo Max Verstappen ha già collezionato quattro titoli sin dal suo esordio, è prevedibile che il pilota monegasco inizierà a valutare opportunità in altri team. Mentre tifosi e addetti ai lavori attendono di vedere come le scuderie si adatteranno alle nuove normative, il prestigioso quotidiano Corriere della Sera avverte che, senza una macchina competitiva nel 2026, l’uscita di Leclerc dalla Ferrari sarebbe inevitabile. Il giornale ha sottolineato come, nonostante la stagione catastrophica, il pilota sia uscito rafforzato sia nella guida che nel ruolo di leader, dichiarando di ambire a superare Hamilton, sebbene non si aspettasse una situazione così estrema.

Con diversi team rivali pronti a puntare sul talento monegasco, il crescente valore di Leclerc in Formula 1 rappresenta un vantaggio per chiunque desideri assicurarsi il suo ingaggio. In particolare, Aston Martin si è impegnata ad attrarre un pilota del suo calibro a partire dal 2027. Il quotidiano ha evidenziato: “Leclerc è già nel radar di Aston Martin, che ha promesso ai propri sponsor di puntare su un pilota top per il 2027. Adrian Newey sta rivoluzionando l’organizzazione del team; avrebbe fatto altrettanto a Maranello se gli fosse stata data l’occasione. In Inghilterra, ingenti investimenti in infrastrutture, talenti e motori Honda rivelano scommesse di grande portata per tornare in vetta.”

Rimane quindi da vedere se Leclerc deciderà di rischiare lasciando Ferrari, ma se il 2026 si rivelasse altrettanto deludente per la Scuderia come lo è stata la stagione appena conclusa, potrebbe non avere altra scelta.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato