La Ferrari presenta la sua strategia per battere Mercedes e Red Bull

La stagione 2026 vedrà il completo rinnovamento delle unità di potenza in Formula 1, generando incertezza sul futuro assetto della competizione.

Mentre l’attenzione si concentra sulle strategie adottate da Mercedes e Red Bull-Ford, le indiscrezioni rivelano che Ferrari ha investito tempo ed energie in un approccio innovativo legato al motore. Attualmente, le monoposto dipendono in larga misura dalla batteria, con una potenza elettrica che aumenta da 120 a 350 kW e che equivale a quasi il 50% della potenza del motore a combustione, senza tuttavia sminuire l’importanza di quest’ultimo.

Mercedes e Red Bull sono riuscite a estrarre ulteriore potenza modulando il rapporto di compressione, una mossa che Audi, Ferrari e Honda potrebbero considerare fuori regolamento. In risposta, Ferrari ha sviluppato una soluzione rivoluzionaria nel comparto dei cilindri, finalizzata a ottimizzare la combustione e a garantire elevate prestazioni anche in presenza di restrizioni sul consumo di carburante.

Aumento del peso minimo dell’unità di potenza

Secondo quanto riportato da Auto Motor und Sport e dalla versione italiana di Motorsport.com, Ferrari ha creato due versioni della sua unità di potenza che si distinguono per il materiale della testata: in una è in alluminio, nell’altra in acciaio legato.

Pur essendo l’alluminio il materiale preferito per la leggerezza, l’aumento del peso minimo da 120 a 150 chilogrammi offre agli ingegneri la possibilità di sfruttare i vantaggi dell’acciaio legato. Questo materiale, infatti, resiste a pressioni e temperature elevate durante il processo di combustione, garantendo una performance più efficiente.

Tale innovazione è particolarmente significativa, considerando che il motore non solo aziona le ruote, ma alimenta anche il generatore per la ricarica della batteria. Fonti di settore confermano che Ferrari, grazie anche al supporto del specialista austriaco AVL, stia dominando questa tecnologia.

