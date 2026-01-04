Tattica al ribasso! La Ferrari cerca di stuzzicare l'orgoglio di Hamilton

Il responsabile della Ferrari in Formula 1, Fred Vasseur, ha dichiarato di non essere preoccupato per il modo in cui Lewis Hamilton ha gestito i rapporti con la stampa durante il suo primo anno in scuderia.

Durante diversi weekend di gara il pilota britannico è apparso visibilmente frustrato durante le conferenze stampa, in particolare negli ultimi tre Gran Premi disputati a Las Vegas, Qatar e Abu Dhabi. In queste occasioni, Hamilton è diventato il primo pilota a tempo pieno della Ferrari ad essere eliminato nella prima sessione di qualifiche per tre gare consecutive, dando luogo a interviste cariche di tensione.

Vasseur valuta positivamente il fatto che il sette volte campione riconosca le proprie difficoltà e affronti con serietà i risultati deludenti. Per il direttore di squadra, ciò che conta veramente è l’atteggiamento del pilota una volta rientrato in garage, dove il lavoro di squadra e la collaborazione con gli ingegneri sono fondamentali, ben oltre le risposte superficiali che spesso si sentono in zona TV.

Il capo della Ferrari difende Hamilton nelle interviste

"Quando un pilota fallisce nella sessione iniziale, mi aspetto che provi una forte frustrazione sia nei confronti di se stesso che del team", ha commentato il dirigente francese. "Non credo che ai giornalisti importi vedere qualcuno in TV che dice: 'No, va tutto bene, bla bla bla', frasi vuote senza alcun contenuto. Ammirò l’atteggiamento dei piloti in quei momenti, ma per me è essenziale poter contare su un collaboratore solido in squadra."

"È molto meglio evitare di parlare in televisione e concentrarsi direttamente sull’analisi con gli ingegneri alla ricerca di soluzioni. Questa è stata l’attitudine di Lewis anche nei momenti difficili verso la fine della stagione, infondendo un’energia positiva al team. Devo ammettere che, dopo una gara complicata e sotto la pressione di mille domande, preferisco risposte concise."

