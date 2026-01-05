close global

﻿
Kimi Antonelli in front of an Italian flag themed background shot of the Italian GP

F1 Kimi Antonelli Oggi: Sta per commettere il tradimento definitivo; il compagno di squadra più incompreso

F1 Kimi Antonelli Oggi: Sta per commettere il tradimento definitivo; il compagno di squadra più incompreso

Alessandro Lombardo
Kimi Antonelli in front of an Italian flag themed background shot of the Italian GP

GPFans ti porta le notizie più interessanti su Kimi Antonelli di Domenico 4° gennaio 2026 in Formula 1.

Andrea Kimi Antonelli ha recentemente parlato con Sky Sports riguardo al suo futuro in Formula 1 e alla possibilità, in un futuro non troppo lontano, di indossare la celebre livrea Ferrari. LEGGI DI PIÙ

Ogni pilota di Formula 1 porta con sé una personalità inconfondibile, ma per Andrea Kimi Antonelli il compagno più difficile da interpretare in Mercedes è proprio George Russell. LEGGI DI PIÙ

Kimi Antonelli Oggi: Il messaggio della Mercedes che dovrebbe PREOCCUPARSI del pilota italiano. LEGGI DI PIÙ

Kimi Antonelli oggi: Il pilota italiano, DISPREZZATO in Mercedes. LEGGI DI PIÙ

Kimi Antonelli Oggi: Quanto dovrà pagare la Mercedes per correre in F1 2026? LEGGI DI PIÙ

