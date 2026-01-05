F1 Kimi Antonelli Oggi: Sta per commettere il tradimento definitivo; il compagno di squadra più incompreso
GPFans ti porta le notizie più interessanti su Kimi Antonelli di Domenico 4° gennaio 2026 in Formula 1.
Andrea Kimi Antonelli ha recentemente parlato con Sky Sports riguardo al suo futuro in Formula 1 e alla possibilità, in un futuro non troppo lontano, di indossare la celebre livrea Ferrari. LEGGI DI PIÙ
Ogni pilota di Formula 1 porta con sé una personalità inconfondibile, ma per Andrea Kimi Antonelli il compagno più difficile da interpretare in Mercedes è proprio George Russell. LEGGI DI PIÙ
Kimi Antonelli Oggi: Il messaggio della Mercedes che dovrebbe PREOCCUPARSI del pilota italiano. LEGGI DI PIÙ
Kimi Antonelli oggi: Il pilota italiano, DISPREZZATO in Mercedes. LEGGI DI PIÙ
Kimi Antonelli Oggi: Quanto dovrà pagare la Mercedes per correre in F1 2026? LEGGI DI PIÙ
