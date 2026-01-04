Antonelli sta per commettere il tradimento definitivo nei confronti della Mercedes

Andrea Kimi Antonelli ha recentemente parlato con Sky Sports riguardo al suo futuro in Formula 1 e alla possibilità, in un futuro non troppo lontano, di indossare la celebre livrea Ferrari.

Il giovane pilota italiano, che ha appena concluso la sua prima stagione nella massima categoria, ha elogiato il team rossonero, lasciando aperta l’ipotesi di una collaborazione futura, pur dichiarando di sentirsi estremamente a suo agio in Mercedes.

Fin da giovanissimo, Mercedes ha creduto pienamente nel talento di Antonelli, supportandolo sin dai suoi inizi nel karting. L’anno scorso, il pilota venne presentato come il possibile erede di Lewis Hamilton.

Nonostante un inizio stagione 2024 segnato da alcune difficoltà, il rookie ha saputo rialzarsi nella fase finale della campagna, raccogliendo diversi podi, incluso il suo primo successo in Canada, dimostrando così di possedere il potenziale per eccellere ai massimi livelli.

Antonelli elogia la Ferrari

Durante l'intervista gli è stato chiesto se considererebbe di entrare a far parte della Scuderia. La risposta, ferma ed entusiasta, è stata: "La Ferrari è una squadra eccezionale, con un patrimonio storico e una tradizione di successi a livello mondiale. Correre per la Ferrari sarebbe un sogno che diventa realtà."

Con queste parole, il pilota ha chiarito di non escludere un futuro nel celebre team italiano, pur rimanendo attualmente fedele al proprio impegno in Mercedes.

Pur lasciando aperta la porta a una possibile avventura futura con la Scuderia, Antonelli ribadisce il suo attuale legame con Mercedes e manifesta profonda gratitudine per il sostegno ricevuto lungo il percorso.

"Sono estremamente felice dove sono e non potrei che essere grato per l’opportunità che Mercedes mi ha offerto. Mi hanno accompagnato fin dai tempi del karting e continuano a crederci. Correre con loro è un sogno e aspiro a vincere un campionato mondiale al loro fianco."

