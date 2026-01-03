Il messaggio della Mercedes che dovrebbe preoccupare Kimi Antonelli

La Mercedes ha lanciato un messaggio sulla stagione di Formula 1 2026 che dovrebbe preoccupare Kimi Antonelli.

Parlando alla stampa, Toto Wolff ha offerto un aggiornamento ai tifosi delle Frecce d'Argento sulle loro aspettative di dominare in un nuovo ciclo regolamentare: "Nel 2014, avevo già avuto buone sensazioni durante l'inverno, dato che eravamo i primi a spingere al limite sul banco dinamometrico.

"Il motore si è dimostrato più affidabile di quanto altri sembrassero. E, fin dal primo giorno di test, quando molti non riuscivano nemmeno a completare qualche giro, noi ci siamo riusciti.

"La stessa cosa è successa il secondo giorno. Ecco perché non si possono fare paragoni. Inoltre, la concorrenza oggi è molto più agguerrita rispetto agli anni precedenti. È molto difficile fare previsioni, dato che ci siamo prefissati obiettivi che stiamo raggiungendo.

"Solo il futuro ci dirà se quegli obiettivi erano abbastanza ambiziosi e se erano stati fissati con le giuste priorità. E non siamo lontani; mancano circa otto settimane", ha osservato.

Nato nel 2006, Kimi Antonelli è cresciuto in un ambiente di pura passione per il motorsport. Suo padre, Marco, era un pilota ed è proprietario del team AKM Motorsport, che compete nel Campionato Italiano di F4.

Antonelli ha iniziato la sua carriera a soli sette anni nei kart, mostrando fin da subito un talento straordinario. Due anni dopo, ha vinto la Grand Final Internazionale EasyKart, confermando il suo potenziale. Nel 2018 ha affinato le sue abilità nella serie WSK, vincendo la finale della WSK Champions Cup 60 Mini e la finale internazionale della ROK Cup.

L'anno successivo ha dominato la WSK Super Master Series e la Euro Series, arrivando persino quinto al suo debutto nel Campionato Mondiale FIA. Risultati che non sono passati inosservati agli occhi di Toto Wolff, che lo ha immediatamente inserito nella Mercedes Junior Academy.

Nel 2021 ha fatto il salto alle monoposto, competendo nei campionati di F4 in Italia e negli Emirati Arabi Uniti. Sebbene il suo debutto in Italia lo abbia visto ottenere alcuni podi, è stato negli Emirati che ha brillato davvero, conquistando due vittorie e terminando terzo in classifica generale.

L'anno successivo è tornato nel campionato italiano di F4, questa volta da protagonista assoluto. Ha dominato la stagione, conquistando il titolo con ben 13 vittorie e pole position in quasi tutte le gare. Ha replicato il suo successo anche nella serie ADAC F4, vincendo il titolo con 9 vittorie e 12 podi.

Tutti questi successi lo hanno proiettato direttamente sulla griglia di partenza della Formula 1, dove correrà fianco a fianco con Max Verstappen, Lewis Hamilton, Fernando Alonso e gli altri grandi della categoria. Perfino Hamilton ha speso parole di grande stima per il giovane italiano, e anche Fernando Alonso ha commentato il suo arrivo in F1.

