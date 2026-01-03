Vi sveliamo il vero motivo per cui Kimi Antonelli e gli altri piloti di Formula 1 vengono pesati dopo ogni sessione e gara.

In questo sport ogni milligrammo conta e ciò si riflette nell’impiego crescente di componenti in fibra di carbonio non rivestiti nei monoposto, utili a ridurre il peso totale delle vetture.

Fino al 2019, un pilota più leggero rappresentava un vantaggio, soprattutto per chi aveva una corporatura minuta, poiché non era previsto un peso minimo obbligatorio da rispettare.

Tutto cambiò nel 2019, con l’introduzione di un minimo di 80 chili che include casco, sistema HANS, tuta, guanti e scarpe. Poiché questo valore supera il peso naturale della maggior parte dei corridori, si è dovuta ricorrere all’aggiunta di zavorra in cabina, impedendo di posizionarla altrove per avere vantaggi strategici.

La FIA, a fine sessione, effettua una verifica rigorosa con rilascio di una ricevuta cartacea che attesta il rispetto delle norme, monitorando anche la perdita di peso, che in media si attesta tra due e tre chili – un dato fondamentale per valutare il grado di disidratazione, specie in circuiti dall’elevata temperatura come quello di Singapore.

Quanto dura il contratto di Kimi Antonelli con la Mercedes?

Andrea "Kimi" Antonelli ha ottenuto un nuovo prolungamento del contratto con la Mercedes, nonostante le voci circolate dopo la sua prima stagione in Formula 1. Il team tedesco ha annunciato che il pilota italiano continuerà a correre con loro anche nel Campionato del Mondo 2026 e che il suo compagno di squadra rimarrà George Russell.

Ciò significa che, come minimo, Antonelli ha un contratto fino alla fine del 2026 e il suo rinnovo di un anno riafferma la fiducia che Toto Wolff e soci ripongono nel suo straordinario talento al volante.

Nonostante la sua continuità fosse a rischio a causa di una serie di brutti risultati nel 2025 e della possibilità di ingaggiare Max Verstappen, il team tedesco ha messo fine alle voci con questa nuova estensione del suo contratto.

