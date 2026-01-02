Kimi Antonelli svela il problema che gli ha richiesto MESI per risolvere alla Mercedes

Andrea Kimi Antonelli ha rivelato il problema che gli ci sono voluti mesi per risolvere all'interno della Mercedes.

Parlando con Autosport dopo la stagione 2025, il pilota italiano ha dichiarato: “Credo di aver perso un periodo di due o tre mesi in termini di progressi. Avevo più problemi con il posteriore rispetto a George [Russell]”.

“Ho faticato ad adattarmi, in gran parte a causa del mio stile di guida. È stata una fase complicata, perché ho perso gradualmente fiducia e la tensione al volante mi impediva di andare avanti”.

“Probabilmente sarebbe stato diverso se fossi riuscito ad adattarmi prima o se fossi tornato alla configurazione precedente delle sospensioni; in questo modo avrei potuto recuperare slancio a metà o alla fine della stagione in Europa”, ha dichiarato.

Quanto dura il contratto di Kimi Antonelli con la Mercedes?

Andrea "Kimi" Antonelli ha ottenuto un nuovo prolungamento del contratto con la Mercedes, nonostante le voci circolate dopo la sua prima stagione in Formula 1. Il team tedesco ha annunciato che il pilota italiano continuerà a correre con loro anche nel Campionato del Mondo 2026 e che il suo compagno di squadra rimarrà George Russell.

Ciò significa che, come minimo, Antonelli ha un contratto fino alla fine del 2026 e il suo rinnovo di un anno riafferma la fiducia che Toto Wolff e soci ripongono nel suo straordinario talento al volante.

Nonostante la sua continuità fosse a rischio a causa di una serie di brutti risultati nel 2025 e della possibilità di ingaggiare Max Verstappen, il team tedesco ha messo fine alle voci con questa nuova estensione del suo contratto.

