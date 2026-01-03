Quanto dovrà pagare la Mercedes per correre in F1 2026?

Mercedes dovrà corrispondere un pagamento alla FIA per poter far scendere in pista Kimi Antonelli e George Russell nel Campionato Mondiale 2026 di Formula 1.

Tale contributo, versato annualmente, vede le cifre per la prossima stagione già confermate, come rivelato da PlanetF1, prima dell’inizio della nuova campagna.

La squadra tedesca dovrebbe sborsare poco più di quattro milioni di dollari. Scuderie come McLaren e Red Bull dovranno sostenere costi ben superiori, superando i tre milioni di dollari.

Quanto ha guadagnato Kimi Antonelli nel 2025?

È stato rivelato lo stipendio guadagnato da Andrea Kimi Antonelli con la Mercedes nel Campionato mondiale di Formula 1 2025.

Forbes ha pubblicato una lista con i 10 stipendi più alti dei piloti che hanno gareggiato nella scorsa stagione. Nonostante sia un esordiente, il pilota italiano si è inserito tra i nomi.

Il pilota della Mercedes, secondo la lista, ha guadagnato 12,5 milioni di euro di stipendio, bonus inclusi. Dobbiamo ricordare che tutti i piloti professionisti competono con l'accompagnamento di qualche tipo di sponsor personale. Pertanto, questi stipendi sono approssimativi e non rappresentano una cifra reale al 100% di tutto il denaro guadagnato dai piloti.

