ATTENZIONE: Ferrari CONFERMA le misure relative al rapporto Leclerc-Hamilton

La Ferrari, attraverso il suo team principal Fred Vasseur, riconosce la necessità di lavorare sul rapporto tra Lewis Hamilton e Charles Leclerc in vista della stagione 2026.

In un'intervista con Sky Sports Italia prima dell'inizio della stagione 2026, Vasseur ha sottolineato che c'è ancora lavoro da fare tra i suoi piloti.

Alla domanda se avrebbe tenuto per sé le sue aspettative durante l'attuale pausa invernale, ha commentato: "La verità è che siamo in una situazione completamente diversa.

L'anno scorso, all'inizio della stagione, eravamo concentrati su Abu Dhabi 2024; quest'anno, invece, nessuno sa cosa ci riserva il futuro. Possiamo dedicare del tempo alla discussione o allo sviluppo di strategie, ma la realtà è che stiamo ancora partendo da zero."

"Non voglio sprecare energie parlando di aspettative. Il mio obiettivo è concentrarmi sulla squadra, sullo sviluppo della vettura e sulla collaborazione tra Lewis e Charles per ottenere il meglio da ciò che abbiamo", ha commentato.

Quanto dura il contratto di Charles Leclerc con la Ferrari?

Ci sono molte voci sul futuro di Charles Leclerc in Ferrari, ma ricordiamoci quanto dura il suo contratto con la Scuderia.

Secondo le informazioni di RMC, il monegasco ha ancora diversi anni davanti a sé con la scuderia rossa, anche se non è esclusa una partenza anticipata: "Webber conferma indirettamente che la Ferrari è un'opzione, anche perché a Maranello devono affrontare un 2027 in cui Leclerc potrebbe andarsene, nonostante un contratto in scadenza nel 2029, ma devono fare i conti con l'addio di Lewis Hamilton per il quale il 2026 rappresenta il punto di non ritorno.

"Se vince, avrà compiuto la sua missione. Se perde, sarebbe il momento di lasciare tutto per sempre. Ed è per questo che l'opzione Carlos Sainz rimane sul tavolo a Maranello, e questo spiega perché lo spagnolo non abbia mai detto nulla contro la Ferrari, pur non nascondendo le sue lamentele private su alcune voci circolate tempo fa", hanno riferito.

Resta da vedere nella stagione 2026 se la Scuderia potrà finalmente dare al monegasco una vettura da titolo iridato.

