Charles Leclerc chiede un intervento urgente dopo che il suo compagno di squadra in F1, Kimi Antonelli, è stato vittima di cyberbullismo dopo il Gran Premio del Qatar 2025.

Il giovane italiano ha ricevuto minacce di morte online dopo aver commesso un errore nel GP del Qatar, che ha permesso a Lando Norris di sorpassarlo e di assicurarsi il quarto posto.

Parlando alla stampa, la stella della Ferrari ha espresso il suo sostegno ad Antonelli e ha chiesto misure di protezione più severe per i piloti: "È inaccettabile che questo tipo di comportamento rimanga impunito e che chi lo diffonde mostri così poco rispetto per i piloti.

"Non spetta a noi stabilire la punizione che dovrebbero ricevere, ma è davvero deplorevole, considerando che siamo tutti qui a dare il massimo. Fin da bambini sognavamo di raggiungere questo livello e oggi facciamo tutto il possibile per raggiungere il massimo."

"Gli errori possono capitare e, in questo caso, l'odio che hanno suscitato era del tutto ingiustificato. Quando ci si trova ad affrontare situazioni come questa, l'unica opzione è ignorare i commenti negativi, anche se so che non è facile.

"Ricordo i miei primi anni in F1: a volte controllavo i social media e vedevo cosa si diceva, ed era particolarmente difficile. Col tempo ci si abitua, ma non dovremmo normalizzare questo tipo di comportamento. Spero sinceramente che in futuro vengano implementate misure efficaci contro questo comportamento", ha detto.

Correlato: ULTIME NOTIZIE: Confermato il ritiro di Lewis Hamilton

Quanti soldi ha guadagnato Charles Leclerc in Ferrari?

Charles Leclerc è in Formula 1 da 8 anni e dobbiamo dirvi quanto ha guadagnato dalla Ferrari in base al suo attuale contratto con la Scuderia di Maranello. href="https://www.gpfans.com/es/f1-noticias/1063451/charles-leclerc-ferrari-contrato-f1-2025/">nel tuo contratto con la Scuderia di Maranello.

Secondo una pubblicazione realizzata da EL CEO, mezzo di comunicazione specializzato in trattative, il corrispondente monegasco ha guadagnato 34.000.000 di dollari per il biennio 2024-2025 con la Scuderia.

Nel 2023, abbiamo guadagnato 19 milioni, nel 2021 e nel 2022 abbiamo percepito uno stipendio di 12 milioni di dollari. In totale, nella categoria più alta, ho guadagnato uno stipendio di 129 milioni.

Senza embargo, dobbiamo precisare che questo si riduce solo al tuo stipendio, senza menzionare bonus o pagamenti effettuati dai datori di lavoro individuali e di squadra. Ricordiamo che Charles ha debuttato in F1 con la Sauber nel 2018, ma nel 2019 si è unito al team di Maranello con la speranza di conquistare il campionato piloti.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato