ULTIME NOTIZIE: Confermato il ritiro di Lewis Hamilton

Il 2026 si preannuncia come l'ultima stagione di Lewis Hamilton in Formula 1 se il sette volte campione non riuscirà a migliorare le sue possibilità di ottenere vittorie decisive con la Ferrari.

In una recente intervista a Krone Sport, l'ex team principal di F1 Guenther Steiner ha analizzato le possibilità del campione di tornare in pista quest'anno. Alla domanda se credesse che Hamilton potesse ancora ribaltare la situazione nel 2026, l'ex team principal della Haas ha risposto: "Penso che se la Ferrari metterà insieme una buona macchina la prossima stagione, tutto potrebbe sistemarsi.

Non dobbiamo dimenticare che ha un compagno di squadra eccellente in Charles Leclerc. Sebbene Leclerc sia riuscito a salire sul podio in diverse occasioni, non ha ancora vinto nessuna gara. Con questa vettura, tuttavia, anche solo salire sul podio è stato un risultato considerevole."

"Se le condizioni miglioreranno e la competizione diventerà più intensa la prossima stagione, Lewis potrà ritrovare la sua motivazione. Ma se la situazione rimane la stessa, la prossima stagione sarà senza dubbio la sua ultima in Formula 1.

"Non si metterà più alla prova in questo modo. La situazione è molto complicata per lui, come emerge chiaramente da ogni intervista. Pertanto, questa stagione sarà decisiva."

Correlato: ULTIMA ORA: svelato il SOSTITUTO di Lewis Hamilton alla Ferrari

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato