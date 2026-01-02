ULTIMA ORA: svelato il SOSTITUTO di Lewis Hamilton alla Ferrari

Sebbene si preveda che Lewis Hamilton possa recuperare parte del suo antico livello nel 2026 con una Ferrari completamente nuova, l'ex capo del team Haas, Guenther Steiner, avverte che il tempo sta per scadere. Secondo lui, il successore è già pronto.

Nel podcast The Red Flag, Steiner ha sottolineato che il debuttante Oliver Bearman si sta gradualmente profilando come il sostituto ideale del connazionale nella Scuderia: “Sappiamo tutti che Hamilton ha la capacità di sorpassare”.

"Inoltre, credo che nel 2027 la porta della Ferrari dovrebbe rimanere aperta per lui. Se Lewis non otterrà il successo di cui ha bisogno, dubito che continuerà, il che lo renderebbe la scelta più ovvia per la Scuderia.

“Oliver Bearman ha iniziato alla grande quest'anno, anche se ha commesso alcuni errori. Nella seconda metà del campionato, tuttavia, ha superato questi errori, come se avesse premuto un pulsante”, ha elogiato Steiner il giovane pilota.

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

