Lewis Hamilton, disprezzato dopo il disastro della Ferrari

Lewis Hamilton vanta sette titoli mondiali di Formula 1, ma nemmeno il suo impressionante curriculum gli ha impedito di guadagnarsi un nuovo disprezzo dopo la sua terribile stagione con la Ferrari.

Durante la sua apparizione nel podcast “Backstage Pit Lane” di Sky Sports F1 Germany, l'ex pilota Ralf Schumacher ha condiviso quella che sarebbe la sua combinazione da sogno in pista.

Il tedesco ha indicato suo fratello, il sette volte campione Michael Schumacher, insieme a Verstappen, lasciando Hamilton fuori da quell'equazione in una conversazione in cui, altrimenti, la sua presenza sarebbe stata quasi indispensabile.

"Mio fratello e Max Verstappen. Sarebbe molto interessante, dato che entrambi sono piloti di straordinaria qualità e molto sensati. Sono convinto che formerebbero una rivalità molto sana. In termini di talento, sono di gran lunga i due migliori piloti che abbia mai visto da quando ho iniziato a seguire la Formula 1", ha aggiunto l'ex pilota.

Schumacher ha sottolineato che ciò che distingue questa coppia è la loro capacità di rendere sotto pressione, di essere costantemente più veloci dei loro compagni e di ottenere il massimo dalla vettura e dal team.

Correlato: Lewis Hamilton tocca un NUOVO MINIMO nella sua carriera in F1

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato