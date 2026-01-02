Lewis Hamilton tocca un NUOVO MINIMO nella sua carriera in F1

Lewis Hamilton ha toccato un nuovo minimo nella sua carriera dopo la terribile stagione 2025 di Formula 1 con la Ferrari.

Al termine della stagione 2025, i 20 piloti della griglia sono stati chiamati a scegliere i loro 10 migliori piloti dell'anno, anche se quattro si sono astenuti: Hamilton, Lance Stroll, Nico Hulkenberg e Yuki Tsunoda.

L'elezione del “Pilota dell'anno” 2025 è stata l'ottava edizione di questa votazione, applicando l'attuale sistema di punti della F1, dove il primo posto vale 25 punti e il decimo 1.

Sebbene Lando Norris abbia vinto il trofeo del campionato piloti nel 2025, Max Verstappen ha vinto la votazione e George Russell ha completato il podio al terzo posto.

Oscar Piastri, della McLaren, si è classificato al quarto posto, mentre Charles Leclerc, nonostante una stagione complicata per la Ferrari, ha ottenuto sette podi. Per la prima volta, Hamilton è rimasto fuori dalla top 10, in contrasto con l'importanza dei suoi compagni.

Al suo posto, i debuttanti Ollie Bearman e Isack Hadjar hanno fatto irruzione nella lista, occupando rispettivamente il nono e il decimo posto.

Carlos Sainz ha raggiunto il sesto posto nella classifica piloti, mentre Alex Albon è stato riconosciuto come l'ottavo miglior pilota del 2025. Anche Fernando Alonso si è distinto, piazzandosi al settimo posto, due posizioni sopra il suo risultato dell'anno precedente.

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

