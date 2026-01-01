Il compagno di squadra di Lewis Hamilton snobbato per il suo "nasone"

Uno sguardo esclusivo dietro le quinte getta nuova luce sulla controversa decisione della McLaren del 2008 di scegliere il compagno di squadra di Lewis Hamilton.

In un recente episodio del podcast "And Colossally That's History", Matt Bishop, ex responsabile della comunicazione della McLaren dal 2008 al 2017, ha raccontato una curiosa conversazione avuta con l'allora CEO Martin Whitmarsh.

Bishop ha ricordato come, ridendo, Whitmarsh commentò che uno dei motivi per cui avevano escluso Kubica dalla squadra era il suo "naso troppo prominente". Pur scherzando, Whitmarsh avrebbe detto a Bishop che il principale svantaggio di avere Kubica nel 2008 era proprio il suo aspetto fisico.

"Ricordo che all'epoca disse che uno dei problemi di avere Kubica come potenziale pilota era il suo naso troppo grande", ha ricordato Bishop. Quando il co-conduttore Richard Williams gli ha chiesto se si trattasse di una questione aerodinamica o semplicemente estetica, Bishop ha risposto: "Penso che fosse per motivi estetici, anche se lo ha detto scherzosamente".

Correlato: Chi sono le fidanzate di Lewis Hamilton e Charles Leclerc?

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato