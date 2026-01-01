Chi sono le fidanzate di Lewis Hamilton e Charles Leclerc?

Lo scorso anno Max Verstappen è finito sui giornali anche al di fuori della Formula 1: insieme alla compagna Kelly Piquet, hanno dato il benvenuto alla loro piccola Lily nel maggio 2025. Tuttavia, la coppia olandese non è l’unica storia d’amore presente in griglia: GPFans ha messo insieme tutte le relazioni del campionato.

Lando Norris era rimasto single dalla pausa estiva del 2024, dopo essersi separato dall’attrice e modella portoghese Margarida Corceiro. Ora i due hanno riacceso la loro storia. Il neocampione mondiale sembra avere una predilezione per un certo tipo, visto che in passato è stato anche legato a Luisa Oliveira, un’altra modella portoghese.

Oscar Piastri è attualmente in coppia con Lily Zneimer, una compagna conosciuta fin dai tempi del liceo. Attualmente, lei sta studiando ingegneria in una prestigiosa università del Regno Unito.

Kimi Antonelli ha debuttato in Formula 1 con Mercedes nel suo primo anno e, sebbene la sua situazione sentimentale inizialmente non fosse chiara, nel 2023 ha incontrato la sua attuale compagna, Eliska Babickova, pilota proveniente dai kart cechi. Nel frattempo, George Russell è felicemente impegnato: dal 2020 è legato a Carmen Montero Mundt, laureata in economia presso l’università di Westminster e ora impegnata nel settore del management e della finanza.

Max Verstappen è in coppia con Kelly Piquet sin da ottobre 2020. La brasiliana, nata in Germania, è figlia del tre volte campione del mondo Nelson Piquet e della modella olandese Sylvia Tamsma. In passato Kelly aveva già una figlia, Penelope, con l’ex pilota di F1 Daniil Kvyat; oggi, insieme, sono anche genitori della piccola Lily. Il nuovo compagno di squadra di Verstappen, Isack Hadjar, ha inaugurato la sua relazione lo scorso anno con Lauren Fitzsimmons.

Lewis Hamilton si prepara al suo secondo anno in Ferrari, dopo un 2025 che non ha convinto. Il sette volte campione del mondo ha avuto una lunga storia d’amore: otto anni con la celebre cantante delle Pussycat Dolls Nicole Scherzinger, relazione conclusasi nel 2015, e da allora non ha intrattenuto nuove fiamme.

Charles Leclerc, invece, è in coppia dal 2023 con Alexandra Saint Mleux e i due si sono fidanzati lo scorso novembre. Oltre a essere un’influencer attiva su Instagram e TikTok, si dice che Alexandra stia studiando storia dell’arte a Parigi.

Alexander Albon, pilota della Williams, ha una relazione con 'Lily' He Muni, professionista del golf che milita nella LPGA Tour. La loro storia, iniziata nel 2019, dimostra come anche gli atleti possano avere legami sentimentali stabili.

Carlos Sainz, che ha trascorso sei anni insieme a Isa Hernáez – giornalista, modella e influencer – dal 2017 al 2023, è ora coinvolto in una nuova storia d’amore con Rebecca Donaldson, una modella scozzese. Dopo aver conquistato due podi durante l’ultima stagione con la Williams, il pilota spagnolo continua a sorprendere anche fuori dalla pista.

Liam Lawson ha confermato la sua permanenza nel team Racing Bulls, la squadra sorella della Red Bull, per il 2026. Pur essendo originario della Nuova Zelanda, Lawson è legato a Hannah St. John, un’americana appena laureata all’Arizona State University, con cui convive dal 2022. Al contempo, il giovane rookie Arvid Lindblad sembra essere al momento single.

Fernando Alonso ha avuto una vita sentimentale movimentata: dal 2006 al 2011 è stato sposato con Raquel del Rosario, cantante dei El Sueño de Morfeo; nel 2015-2016 è stato fidanzato con la conduttrice spagnola Lara Álvarez, per poi intraprendere una storia con il modello italiano Linda Morselli. All’inizio del 2023 frequentava la conduttrice austriaca Andrea Schlager, ma attualmente è insieme alla giornalista spagnola Melissa Jiménez. Nel frattempo, Lance Stroll, compagno di squadra in Aston Martin, vive una nuova storia d’amore con il modello canadese Marilou Bélanger, una relazione nata nel dicembre 2023.

Ollie Bearman, uno dei tanti rookie del 2025, avrebbe avuto una relazione con Estelle Ogilvy. Tuttavia, secondo le ultime voci, lei avrebbe ripreso i rapporti con Franco Colapinto, l’ex pilota Alpine con cui aveva già frequentato prima di Bearman. Adesso Bearman è insieme ad Alicia Torriani, e i due sono stati visti visibilmente emozionati dopo il P4 a Città del Messico.

Esteban Ocon continuerà a correre per il team Haas. Il pilota francese frequenta da tempo Flavy Barla, che, un anno prima dello start della loro storia, era stata incoronata Miss Côte d'Azur.

Nico Hülkenberg, che l’ultima stagione ha finalmente conquistato il suo primo podio, è uno dei due piloti del 2026 che hanno detto “sì” al matrimonio. Con lui, Eglė Ruškytė, stilista dalla Lithuania, è insieme sin dal 2015, e la coppia ha una figlia nata nel 2021.

Gabriel Bortoleto conferma il suo posto di compagno di squadra al fianco di Hülkenberg, ora nel rebranding da Kick Sauber ad Audi. Il pilota è legato a Isabella Bernardini, una studentessa di informatica, con cui è insieme dal 2020.

Pierre Gasly è in coppia da oltre tre anni con Francisca Cerqueira Gomes, detta anche "Kika". La modella portoghese è figlia di Gonçalo Gomes, ex pilota che ha corso in Formula 3, FIA GT e alle 24 Ore di Le Mans, dove partecipa annualmente a una storica gara per vetture d’epoca a Spa-Francorchamps.

Franco Colapinto, dopo la sua relazione con Ogilvy, sarebbe attualmente single.

Valtteri Bottas e Sergio Pérez tornano in Formula 1 con la firma per Cadillac. Bottas, che tra il 2016 e il 2019 era sposato con la nuotatrice olimpica Emilia Pikkarainen, dal 2020 vive una nuova storia d’amore con Tiffany Cromwell, ciclista professionista australiana. Pérez, invece, è sposato dal 2018 con Carola Martínez Galindo e insieme hanno quattro figli.

Charles Leclerc è in Formula 1 da 8 anni e dobbiamo dirvi quanto ha guadagnato dalla Ferrari in base al suo attuale contratto con la Scuderia di Maranello.

Secondo una pubblicazione realizzata da EL CEO, mezzo di comunicazione specializzato in trattative, il corrispondente monegasco ha guadagnato 34.000.000 di dollari per il biennio 2024-2025 con la Scuderia.

Nel 2023, abbiamo guadagnato 19 milioni, nel 2021 e nel 2022 abbiamo percepito uno stipendio di 12 milioni di dollari. In totale, nella categoria più alta, ho guadagnato uno stipendio di 129 milioni.

Senza embargo, dobbiamo precisare che questo si riduce solo al tuo stipendio, senza menzionare bonus o pagamenti effettuati dai datori di lavoro individuali e di squadra. Ricordiamo che Charles ha debuttato in F1 con la Sauber nel 2018, ma nel 2019 si è unito al team di Maranello con la speranza di conquistare il campionato piloti.

