Hamilton mette nei guai la Ferrari per il suo contratto

Lewis Hamilton potrebbe causare problemi alla Ferrari a causa di una clausola nel suo contratto.

Il sette volte campione del mondo si è assicurato il futuro, secondo Bild. La pubblicazione sottolinea che il contratto del sette volte campione del mondo si estende oltre il 2026 e che lui stesso può decidere se prolungare il suo periodo con la squadra per un altro anno.

Il contratto di Hamilton scade alla fine del 2027 e include una clausola che gli consente di prolungare unilateralmente il suo contratto per un altro anno. Sebbene i suoi risultati in pista lascino ancora molto a desiderare, il pilota percepisce uno stipendio enorme.

Questo lo colloca al secondo posto tra i piloti più pagati dopo Max Verstappen, che secondo quanto riferito guadagna circa 65 milioni di euro. All'interno della Ferrari circolano critiche riguardo alle prestazioni di Hamilton.

La Scuderia si aspettava maggiori contributi da questa partnership. Secondo Bild, "sebbene Hamilton sia l'ambasciatore ideale del marchio e sappia come attrarre clienti, queste qualità non compensano la sua mancanza di successo sportivo".

Correlato: SHOCK: Svelato il sorprendente ingaggio di Lewis Hamilton con la Sauber

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato