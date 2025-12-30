SHOCK: Svelato il sorprendente ingaggio di Lewis Hamilton con la Sauber
SHOCK: Svelato il sorprendente ingaggio di Lewis Hamilton con la Sauber
Il fondatore della Sauber F1, Peter Sauber, ha rivelato che Lewis Hamilton stava per unirsi al team, un ingaggio che avrebbe potuto cambiare radicalmente il corso della Formula 1.
"Circa 20 anni fa, nessuno immaginava che Hamilton potesse correre con la Sauber", ha dichiarato il fondatore del team di Hinwil a Blick.
"La McLaren voleva mandare Lewis a Hinwil per allenarsi. Pertanto, la delegazione lo ha incontrato, insieme a suo padre Anthony, a me e al nostro avvocato Monisha Kaltenborn, all'aeroporto di Kloten, vicino a Zurigo.
Tuttavia, l'accordo è saltato perché la McLaren voleva prestarlo solo per una stagione, mentre noi insistevamo per un prestito biennale", ha rivelato.
Correlato: La VERA POSIZIONE della Ferrari sugli "atteggiamenti" di Lewis Hamilton
Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?
Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.
Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.
Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
Antonelli ha le idee chiare sull'aspetto più SPECIALE di Verstappen e NON è legato alla F1
- 1 ora fa
Chi è più ricco tra Fernando Alonso e Lewis Hamilton?
- 3 ore fa
Hamilton mette nei guai la Ferrari per il suo contratto
- Oggi 15:00
SHOCK: Svelato il sorprendente ingaggio di Lewis Hamilton con la Sauber
- Oggi 14:00
Si è aperto completamente! Wolff racconta il periodo più difficile della sua vita
- Oggi 13:56
La Ferrari svela il suo TRUCCO per la vettura del 2026 per battere Red Bull e Mercedes
- Oggi 13:48
Molto letto
F1 Oggi: Wolff svela la verita sulla sua relazione con Hamilton; Antonelli sorprende con la sua nuova Mercedes
- 10 dicembre
Ferrari ignora le PRESTAZIONI per l'inizio del 2026
- 21 dicembre
Ferrari accusata di maltrattamenti a Carlos Sainz!
- 21 dicembre
IL CAMPIONE DI F1 dice che Lewis Hamilton "DEVE ANDAR VIA"
- 21 dicembre
F1 Kimi Antonelli Oggi: Fa eco a Fernandno Alonso; Tutti i piloti che hanno raggiunto il podio nel 2025
- 28 dicembre
F1 Oggi: Lewis Hamilton ricorda la sconfitta più amara; Piastri rivela di volersi vendicare di Norris
- 28 dicembre