Il fondatore della Sauber F1, Peter Sauber, ha rivelato che Lewis Hamilton stava per unirsi al team, un ingaggio che avrebbe potuto cambiare radicalmente il corso della Formula 1.

"Circa 20 anni fa, nessuno immaginava che Hamilton potesse correre con la Sauber", ha dichiarato il fondatore del team di Hinwil a Blick.

"La McLaren voleva mandare Lewis a Hinwil per allenarsi. Pertanto, la delegazione lo ha incontrato, insieme a suo padre Anthony, a me e al nostro avvocato Monisha Kaltenborn, all'aeroporto di Kloten, vicino a Zurigo.

Tuttavia, l'accordo è saltato perché la McLaren voleva prestarlo solo per una stagione, mentre noi insistevamo per un prestito biennale", ha rivelato.

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

