close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • IT

Sei un fan della F1? Segui GPFans.

Edizione

NL GB IT ES-MX US
﻿
Lewis Hamilton and Fred Vasseur sit either side of a contract with a pen on the table

La VERA POSIZIONE della Ferrari sugli "atteggiamenti" di Lewis Hamilton

La VERA POSIZIONE della Ferrari sugli "atteggiamenti" di Lewis Hamilton

Gianluca Cosentino
Lewis Hamilton and Fred Vasseur sit either side of a contract with a pen on the table

Il capo della Ferrari, Fred Vasseur, ha difeso le dichiarazioni negative di Lewis Hamilton durante la stagione 2025.

Vasseur ha difeso con fermezza il suo pilota sui media, sottolineando che l'atteggiamento di Hamilton è completamente diverso dietro le quinte: "Rispetto pienamente la posizione dei piloti quando adottano questo comportamento, ma per me è fondamentale poter contare su qualcuno che collabori attivamente con la squadra.

È molto meglio che un pilota eviti di parlare nella sala stampa televisiva e che, invece, si concentri sulla sessione di analisi, dialogando con gli ingegneri e cercando soluzioni. Lewis ha mantenuto questo atteggiamento anche nei momenti difficili della fine della stagione, infondendo energia positiva al gruppo.

“Ad essere sincero, avendo vissuto situazioni simili, so quanto sia estenuante quando, dopo una gara complicata, il pilota viene sommerso di domande mentre scende dal muretto dei box. In quei momenti, a volte semplicemente non ho voglia di dilungarmi nelle risposte”, ha osservato.

Correlato: Ecco come Charles Leclerc ha sorpreso un CAMPIONE DEL MONDO in Ferrari

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato

Ferrari Lewis Hamilton

Latest News

George Russell afferma di preferire un altro compagno di squadra a Kimi Antonelli
Mercedes

George Russell afferma di preferire un altro compagno di squadra a Kimi Antonelli

  • 26 minuti fa
Le critiche inaspettate a George Russell dalla Ferrari
Ferrari

Le critiche inaspettate a George Russell dalla Ferrari

  • Oggi 00:32
La VERA POSIZIONE della Ferrari sugli
Ferrari

La VERA POSIZIONE della Ferrari sugli "atteggiamenti" di Lewis Hamilton

  • Oggi 00:13
Antonelli rischia di perdere il compagno di squadra? Russell risponde
Mercedes

Antonelli rischia di perdere il compagno di squadra? Russell risponde

  • Oggi 00:01
Kimi Antonelli, Lewis Hamilton e Charles Leclerc nella formazione perfetta di piloti per le feste
Mercedes

Kimi Antonelli, Lewis Hamilton e Charles Leclerc nella formazione perfetta di piloti per le feste

  • Ieri 16:00
È stato rivelato l'ENORME impatto psicologico di Abu Dhabi 2021 su Lewis Hamilton
Ferrari

È stato rivelato l'ENORME impatto psicologico di Abu Dhabi 2021 su Lewis Hamilton

  • Ieri 15:00
Più notizie

Molto letto

F1 Oggi: Wolff svela la verita sulla sua relazione con Hamilton; Antonelli sorprende con la sua nuova Mercedes

F1 Oggi: Wolff svela la verita sulla sua relazione con Hamilton; Antonelli sorprende con la sua nuova Mercedes

  • 10 dicembre
 F1 Ferrari Oggi: Lewis Hamilton, devastato e perso; Svelati i piani per il 2026

F1 Ferrari Oggi: Lewis Hamilton, devastato e perso; Svelati i piani per il 2026

  • 8 dicembre
 Ferrari ignora le PRESTAZIONI per l'inizio del 2026

Ferrari ignora le PRESTAZIONI per l'inizio del 2026

  • 21 dicembre
 F1 Oggi: Lando Norris è campione; Kimi Antonelli e il paragone con Fernando Alonso e Max Verstappen

F1 Oggi: Lando Norris è campione; Kimi Antonelli e il paragone con Fernando Alonso e Max Verstappen

  • 8 dicembre
 F1 Kimi Antonelli Oggi: Paragonata a Fernando Alonso e Verstappen; Aston Martin dubita delle capacità in F1

F1 Kimi Antonelli Oggi: Paragonata a Fernando Alonso e Verstappen; Aston Martin dubita delle capacità in F1

  • 8 dicembre
 Ferrari accusata di maltrattamenti a Carlos Sainz!

Ferrari accusata di maltrattamenti a Carlos Sainz!

  • 21 dicembre

Classifiche F1

Ontdek het op Google Play