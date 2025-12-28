La VERA POSIZIONE della Ferrari sugli "atteggiamenti" di Lewis Hamilton

Il capo della Ferrari, Fred Vasseur, ha difeso le dichiarazioni negative di Lewis Hamilton durante la stagione 2025.

Vasseur ha difeso con fermezza il suo pilota sui media, sottolineando che l'atteggiamento di Hamilton è completamente diverso dietro le quinte: "Rispetto pienamente la posizione dei piloti quando adottano questo comportamento, ma per me è fondamentale poter contare su qualcuno che collabori attivamente con la squadra.

È molto meglio che un pilota eviti di parlare nella sala stampa televisiva e che, invece, si concentri sulla sessione di analisi, dialogando con gli ingegneri e cercando soluzioni. Lewis ha mantenuto questo atteggiamento anche nei momenti difficili della fine della stagione, infondendo energia positiva al gruppo.

“Ad essere sincero, avendo vissuto situazioni simili, so quanto sia estenuante quando, dopo una gara complicata, il pilota viene sommerso di domande mentre scende dal muretto dei box. In quei momenti, a volte semplicemente non ho voglia di dilungarmi nelle risposte”, ha osservato.

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

