Ecco come Charles Leclerc ha sorpreso un CAMPIONE DEL MONDO in Ferrari
Ecco come Charles Leclerc ha sorpreso un CAMPIONE DEL MONDO in Ferrari
Un campione del mondo ha rivelato come Charles Leclerc lo abbia sorpreso alla Ferrari.
Il quattro volte campione del mondo di Formula 1 Sebastian Vettel ha rivelato il momento in cui ha capito di aver lasciato alle spalle il suo periodo migliore. Sebbene la sua carriera in F1 sia giunta al termine con l'Aston Martin nel 2022, in un'intervista per il podcast Beyond the Grid, Vettel ha confessato di considerare di aver raggiunto il suo apice durante le ultime tappe alla Ferrari.
"Charles aveva un'energia impressionante, ad essere onesti, io avevo già goduto di una carriera piena di successi - quattro campionati, innumerevoli vittorie e pole position - ma l'unica cosa che mi importava era vincere.
Desideravo ardentemente quel trofeo supremo, quel momento sul podio in cui si conferma la vittoria e la soddisfazione del lunedì mattina dopo una grande prestazione. Ma quell'emozione dura poco e devi sempre ricominciare a cercarla.
Quando è arrivato Charles, dopo aver ottenuto il quinto e il sesto posto, era entusiasta perché si trovava in una fase completamente nuova della sua carriera, guidando per la prima volta una vettura competitiva.
“Credo che sia stato in quel momento che ho iniziato a lottare contro i miei limiti. E poi è arrivato il 2020, un anno complicato a causa della pandemia. Non correvamo, il che mi ha permesso di godermi una pausa che non avevo mai avuto e di approfittarne con la mia famiglia”, ha raccontato.
Correlato: La Ferrari farà un NUOVO ACQUISTO STORICO per la F1 2026
Quanto dura il contratto di Charles Leclerc con la Ferrari?
Ci sono molte voci sul futuro di Charles Leclerc in Ferrari, ma ricordiamoci quanto dura il suo contratto con la Scuderia.
Secondo le informazioni di RMC, il monegasco ha ancora diversi anni davanti a sé con la scuderia rossa, anche se non è esclusa una partenza anticipata: "Webber conferma indirettamente che la Ferrari è un'opzione, anche perché a Maranello devono affrontare un 2027 in cui Leclerc potrebbe andarsene, nonostante un contratto in scadenza nel 2029, ma devono fare i conti con l'addio di Lewis Hamilton per il quale il 2026 rappresenta il punto di non ritorno.
"Se vince, avrà compiuto la sua missione. Se perde, sarebbe il momento di lasciare tutto per sempre. Ed è per questo che l'opzione Carlos Sainz rimane sul tavolo a Maranello, e questo spiega perché lo spagnolo non abbia mai detto nulla contro la Ferrari, pur non nascondendo le sue lamentele private su alcune voci circolate tempo fa", hanno riferito.
Resta da vedere nella stagione 2026 se la Scuderia potrà finalmente dare al monegasco una vettura da titolo iridato.
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
Kimi Antonelli, Lewis Hamilton e Charles Leclerc nella formazione perfetta di piloti per le feste
- 50 minuti fa
È stato rivelato l'ENORME impatto psicologico di Abu Dhabi 2021 su Lewis Hamilton
- 1 ora fa
Ecco come Charles Leclerc ha sorpreso un CAMPIONE DEL MONDO in Ferrari
- 2 ore fa
Ferrari riceve LA MIGLIORE NOTIZIA da Cadillac per il 2026
- 3 ore fa
Ferrari Notizie Oggi: Controversia con la FIA; Piano 2026; Nuovo acquisto
- Oggi 00:56
Antonelli Notizie Oggi: Il meglio del 2025; Causa contro Mercedes; Svelato il segreto della Red Bull
- Oggi 00:53
Molto letto
F1 Oggi: Wolff svela la verita sulla sua relazione con Hamilton; Antonelli sorprende con la sua nuova Mercedes
- 10 dicembre
F1 Ferrari Oggi: Lewis Hamilton, devastato e perso; Svelati i piani per il 2026
- 8 dicembre
Ferrari ignora le PRESTAZIONI per l'inizio del 2026
- 21 dicembre
F1 Oggi: Lando Norris è campione; Kimi Antonelli e il paragone con Fernando Alonso e Max Verstappen
- 8 dicembre
F1 Kimi Antonelli Oggi: Paragonata a Fernando Alonso e Verstappen; Aston Martin dubita delle capacità in F1
- 8 dicembre
Ferrari accusata di maltrattamenti a Carlos Sainz!
- 21 dicembre