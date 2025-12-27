Ecco come Charles Leclerc ha sorpreso un CAMPIONE DEL MONDO in Ferrari

Un campione del mondo ha rivelato come Charles Leclerc lo abbia sorpreso alla Ferrari.

Il quattro volte campione del mondo di Formula 1 Sebastian Vettel ha rivelato il momento in cui ha capito di aver lasciato alle spalle il suo periodo migliore. Sebbene la sua carriera in F1 sia giunta al termine con l'Aston Martin nel 2022, in un'intervista per il podcast Beyond the Grid, Vettel ha confessato di considerare di aver raggiunto il suo apice durante le ultime tappe alla Ferrari.

"Charles aveva un'energia impressionante, ad essere onesti, io avevo già goduto di una carriera piena di successi - quattro campionati, innumerevoli vittorie e pole position - ma l'unica cosa che mi importava era vincere.

Desideravo ardentemente quel trofeo supremo, quel momento sul podio in cui si conferma la vittoria e la soddisfazione del lunedì mattina dopo una grande prestazione. Ma quell'emozione dura poco e devi sempre ricominciare a cercarla.

Quando è arrivato Charles, dopo aver ottenuto il quinto e il sesto posto, era entusiasta perché si trovava in una fase completamente nuova della sua carriera, guidando per la prima volta una vettura competitiva.

“Credo che sia stato in quel momento che ho iniziato a lottare contro i miei limiti. E poi è arrivato il 2020, un anno complicato a causa della pandemia. Non correvamo, il che mi ha permesso di godermi una pausa che non avevo mai avuto e di approfittarne con la mia famiglia”, ha raccontato.

Quanto dura il contratto di Charles Leclerc con la Ferrari?

Ci sono molte voci sul futuro di Charles Leclerc in Ferrari, ma ricordiamoci quanto dura il suo contratto con la Scuderia.

Secondo le informazioni di RMC, il monegasco ha ancora diversi anni davanti a sé con la scuderia rossa, anche se non è esclusa una partenza anticipata: "Webber conferma indirettamente che la Ferrari è un'opzione, anche perché a Maranello devono affrontare un 2027 in cui Leclerc potrebbe andarsene, nonostante un contratto in scadenza nel 2029, ma devono fare i conti con l'addio di Lewis Hamilton per il quale il 2026 rappresenta il punto di non ritorno.

"Se vince, avrà compiuto la sua missione. Se perde, sarebbe il momento di lasciare tutto per sempre. Ed è per questo che l'opzione Carlos Sainz rimane sul tavolo a Maranello, e questo spiega perché lo spagnolo non abbia mai detto nulla contro la Ferrari, pur non nascondendo le sue lamentele private su alcune voci circolate tempo fa", hanno riferito.

Resta da vedere nella stagione 2026 se la Scuderia potrà finalmente dare al monegasco una vettura da titolo iridato.

