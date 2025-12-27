La Ferrari farà un NUOVO ACQUISTO STORICO per la F1 2026
La Ferrari starebbe per mettere a segno un nuovo acquisto che sarà storico per la Formula 1 in vista della stagione 2026.
Secondo quanto riportato da AutoRacer.it, il team di Maranello aggiungerebbe un nuovo membro al suo team di ingegneri nel pitwall. Si tratta dell'ingegnere ERS, che sarà responsabile della gestione della batteria.
Un cambiamento che risponde alla nuova era di regolamenti della Formula 1 che entrerà in vigore nella prossima stagione e che sarà sicuramente obbligatorio per il resto delle scuderie.
Quanto dura il contratto di Charles Leclerc con la Ferrari?
Ci sono molte voci sul futuro di Charles Leclerc in Ferrari, ma ricordiamoci quanto dura il suo contratto con la Scuderia.
Secondo le informazioni di RMC, il monegasco ha ancora diversi anni davanti a sé con la scuderia rossa, anche se non è esclusa una partenza anticipata: "Webber conferma indirettamente che la Ferrari è un'opzione, anche perché a Maranello devono affrontare un 2027 in cui Leclerc potrebbe andarsene, nonostante un contratto in scadenza nel 2029, ma devono fare i conti con l'addio di Lewis Hamilton per il quale il 2026 rappresenta il punto di non ritorno.
"Se vince, avrà compiuto la sua missione. Se perde, sarebbe il momento di lasciare tutto per sempre. Ed è per questo che l'opzione Carlos Sainz rimane sul tavolo a Maranello, e questo spiega perché lo spagnolo non abbia mai detto nulla contro la Ferrari, pur non nascondendo le sue lamentele private su alcune voci circolate tempo fa", hanno riferito.
Resta da vedere nella stagione 2026 se la Scuderia potrà finalmente dare al monegasco una vettura da titolo iridato.
