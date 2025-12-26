La Ferrari svela il suo piano per evitare il fallimento nel 2025!

Ferrari ha rivelato il suo piano per il 2026 per evitare il fallimento subito nel Campionato Mondiale 2025.

Frédéric Vasseur ha annunciato che la Scuderia produrrà due auto diverse in vista della prossima stagione. Secondo lui, anche le altre squadre opteranno per la stessa strategia. Pertanto, durante la settimana di test in Spagna, la priorità sarà data all'affidabilità.

“Credo che tutti opteranno allo stesso modo. L'essenziale in questa fase è accumulare chilometri. Non si tratta di perseguire le prestazioni, ma di confermare la scelta tecnica della vettura in termini di affidabilità”, ha dichiarato Vasseur alla stampa a Maranello, sede della Ferrari.

“Le prestazioni verranno dopo. Mi aspetto che tutti arrivino a Barcellona non con una semplice vettura di prova, ma con quella che potremmo chiamare una versione Spec A. Non abbiamo più nove giorni di test a disposizione; nelle ultime quattro o cinque stagioni ne abbiamo solo tre. Anche se questo è un vantaggio, il programma è completamente diverso”, ha dichiarato.

Quanto dura il contratto di Charles Leclerc con la Ferrari?

Ci sono molte voci sul futuro di Charles Leclerc in Ferrari, ma ricordiamoci quanto dura il suo contratto con la Scuderia.

Secondo le informazioni di RMC, il monegasco ha ancora diversi anni davanti a sé con la scuderia rossa, anche se non è esclusa una partenza anticipata: "Webber conferma indirettamente che la Ferrari è un'opzione, anche perché a Maranello devono affrontare un 2027 in cui Leclerc potrebbe andarsene, nonostante un contratto in scadenza nel 2029, ma devono fare i conti con l'addio di Lewis Hamilton per il quale il 2026 rappresenta il punto di non ritorno.

"Se vince, avrà compiuto la sua missione. Se perde, sarebbe il momento di lasciare tutto per sempre. Ed è per questo che l'opzione Carlos Sainz rimane sul tavolo a Maranello, e questo spiega perché lo spagnolo non abbia mai detto nulla contro la Ferrari, pur non nascondendo le sue lamentele private su alcune voci circolate tempo fa", hanno riferito.

Resta da vedere nella stagione 2026 se la Scuderia potrà finalmente dare al monegasco una vettura da titolo iridato.

