Lewis Hamilton riceve un aggiornamento ECCITANTE sul suo futuro in F1!

Lewis Hamilton, pilota di Ferrari, ha ricevuto un aggiornamento entusiasmante per il futuro della Formula 1.

Se tutto andrà per il meglio in Ruanda, tra poco più di tre anni si disputerà un Gran Premio nel continente africano; le trattative con la Formula 1 sembrano procedere positivamente, secondo quanto riferito dal governo ruandese.

Questo sviluppo potrebbe segnare il ritorno dell’élite dell’automobilismo in Africa, presente nel calendario l’ultima volta nel 1993 – una situazione per la quale il sette volte campione del mondo ha esercitato notevole pressione.

In un’intervista a The Athletic, Jean-Guy Afrika, amministratore delegato della Rwanda Development Board, ha dichiarato: "Siamo in corsa per organizzare un evento di Formula 1 nel 2029. Vogliamo sfruttare l’aeroporto come opportunità per dare vita praticamente a una nuova città".

Afrika ha fatto riferimento al Bugesera International Airport, la cui costruzione ebbe inizio nel 2017 e che si trova a circa quaranta chilometri a sud di Kigali. Nel mondo della F1, costruire un circuito all’avanguardia e offrire infrastrutture di intrattenimento è fondamentale per rispondere alle aspettative dei tifosi.

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

