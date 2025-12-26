Quale film di Natale assomiglia a Lewis Hamilton?

¿Ti sei mai chiesto quale pilota di Formula 1 potrebbe incarnare Ebenezer Scrooge in una nuova versione de "Il Canto di Natale"? Non è più necessario immaginarlo: abbiamo messo a confronto Lewis Hamilton e le principali figure della F1 con personaggi iconici del cinema natalizio.

Dalla trasformazione di Verstappen nel Grinch fino a Lewis Hamilton, che ricorda Scrooge in cerca di quel caldo abbraccio e del ritorno al passato per riconnettersi con il presente, lasciati sorprendere da queste divertenti analogie tra le personalità della F1 e i protagonisti delle storie di Natale.

Lewis Hamilton: Ebenezer Scrooge (A Christmas Carol)

Il povero Hamilton appare costantemente invaso da una profonda malinconia. Il passaggio alla Ferrari nel 2025 non ha mantenuto le aspettative, lasciandolo progressivamente sempre più spento durante la stagione.

In alcuni momenti di sconforto, il pilota è arrivato persino a richiedere un cambiamento nell’organico del team. Come il celebre Ebenezer Scrooge, è difficile non provare commozione per un campione che, dopo l’amara sconfitta nel Campionato Mondiale del 2021, si trova a dover fare i conti con il proprio passato per poter ritrovare la luce del presente.

Fernando Alonso: Il Fantasma del Passato (A Christmas Carol)

Nonostante Alonso sogni ardentemente di riconquistare il titolo mondiale per la terza volta, i giorni di gloria sembrano ormai un ricordo lontano. Le tensioni con Hamilton, che spesso emergono in pista – come è accaduto al Gran Premio di Singapore – fanno sembrare il pilota dell’Aston Martin perseguitato dai fantasmi del suo passato.

In questo contesto, Alonso incarnerebbe perfettamente il ruolo del Fantasma del Passato, richiamando alla mente vecchie rivalità e nostalgie che hanno segnato la sua carriera.

Max Verstappen: Il Grinch (How the Grinch Stole Christmas)

Nonostante i suoi quattro titoli mondiali, Max Verstappen non perde occasione per lamentarsi, svelando un lato particolarmente birichino. Al Gran Premio di Spagna, per esempio, il suo gesto di frustrazione, culminato in un contatto deliberato con George Russell, ha richiamato l’immagine del celebre Grinch.

Con il progredire della stagione, tuttavia, il pilota ha dimostrato di possedere anche una vena più matura e accogliente. Forse l’arrivo della paternità e le aspre battaglie per il titolo hanno contribuito ad addolcire il suo carattere, evidenziando una notevole evoluzione che si è fatta notare già ad Abu Dhabi.

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

