CONFERMATO: La Ferrari prende la decisione PIÙ ATTESA su Lewis Hamilton

Sarebbe stato confermato che la Ferrari ha finalmente preso una decisione riguardo a Lewis Hamilton per il 2026.

Sebbene il rapporto tra l'ingegnere di gara Riccardo Adami e Lewis Hamilton fosse piuttosto teso nella scorsa stagione, una cena di fine anno positiva è riuscita ad appianare le divergenze tra i due, assicurando che la collaborazione proseguirà nel 2026, secondo quanto riportato da AutoRacer.

Nel corso dell'ultimo anno si è sentito dire più volte che la comunicazione tra i due lasciava a desiderare. Alla Mercedes, Hamilton aveva come ingegnere Peter Bonnington, il cui lavoro era ampiamente lodato. Tuttavia, dopo il suo passaggio alla Ferrari nel 2025, la collaborazione con Adami non è stata sempre ottimale, indipendentemente dai risultati in pista.

Nonostante gli alti e bassi, il duo rimarrà insieme nel 2026, secondo quanto riportato dal media italiano. La cena di fine anno è stata la svolta di cui avevano bisogno per superare le loro divergenze. Inoltre, il team rafforzerà la sua squadra ai box: si aggiungerà un nuovo ingegnere dedicato esclusivamente al supporto dell'unità di potenza per quanto riguarda la strategia elettrica. Questo aggiornamento andrà a beneficio non solo di Hamilton, ma anche del suo compagno di squadra, Charles Leclerc.

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

