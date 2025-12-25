Le ultime sul contratto di Lewis Hamilton con la Ferrari
Lewis Hamilton e il suo futuro con la Ferrari continuano a essere avvolti nell’incertezza dopo la conclusione della stagione 2025.
Di recente, però, si è fatta strada un’importante novità: i dettagli del contratto del sette volte campione, inizialmente ritenuti validi fino al termine del 2026, risulterebbero invece estendersi fino alla fine della stagione 2027.
Secondo quanto riferito dal giornale tedesco Bild, le indiscrezioni precedenti non sarebbero corrette, il che porta a riconsiderare la longevità del legame tra il pilota e la scuderia.
Si apprende inoltre che il contratto includa un’opzione unilaterale che consentirebbe a Hamilton di proseguire in Formula 1 con la Ferrari già nel 2028, ipotizzando così una carriera che lo vedrebbe in pista a 43 anni.
Alcuni commentatori ipotizzano persino che, qualora la squadra non dovesse dimostrarsi competitiva, la stagione 2026 potrebbe rappresentare l’ultimo anno del campione in F1, poiché il futuro e il suo lascito saranno strettamente legati alla capacità della Ferrari di adeguarsi al nuovo regolamento tecnico.
Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?
Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.
Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.
Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.
