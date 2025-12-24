La Ferrari provoca MESSAGGI D'ODIO contro il campione del mondo

I commenti dell'esperto e campione di F1 Jacques Villeneuve hanno provocato una valanga di messaggi di odio da parte dei tifosi della Ferrari, secondo il canadese.

In un'intervista con PokerScout, il campione si è rifiutato di parlare della Ferrari, ricordando il riscontro negativo che avevano avuto le sue precedenti dichiarazioni.

"Non voglio commentare nulla sulla Ferrari, mi genera solo altre e-mail di odio. È facile criticare la Ferrari quando è sempre al centro dell'attenzione. Tutto ciò che fa – o non fa – è sotto gli occhi di tutti, cosa che non accade con altre squadre.

"Non tutti i piloti sapranno adeguarsi alle normative del 2026. Le differenze saranno maggiori e le strategie molto diverse, poiché dovranno gestire la batteria, l'alettone mobile e altri elementi innovativi.

“Ci sarà molto da scoprire in questo nuovo scenario. Non sappiamo cosa aspettarci: potrebbe essere spettacolare o, al contrario, lasciare molto a desiderare. Non ci resta che sperare per il meglio, anche se è evidente che non tutti i piloti e tutte le squadre si adatteranno allo stesso modo”, ha osservato.

Quanti soldi ha guadagnato Charles Leclerc in Ferrari?

Charles Leclerc è in Formula 1 da 8 anni e dobbiamo dirvi quanto ha guadagnato dalla Ferrari in base al suo attuale contratto con la Scuderia di Maranello. href="https://www.gpfans.com/es/f1-noticias/1063451/charles-leclerc-ferrari-contrato-f1-2025/">nel tuo contratto con la Scuderia di Maranello.

Secondo una pubblicazione realizzata da EL CEO, mezzo di comunicazione specializzato in trattative, il corrispondente monegasco ha guadagnato 34.000.000 di dollari per il biennio 2024-2025 con la Scuderia.

Nel 2023, abbiamo guadagnato 19 milioni, nel 2021 e nel 2022 abbiamo percepito uno stipendio di 12 milioni di dollari. In totale, nella categoria più alta, ho guadagnato uno stipendio di 129 milioni.

Senza embargo, dobbiamo precisare che questo si riduce solo al tuo stipendio, senza menzionare bonus o pagamenti effettuati dai datori di lavoro individuali e di squadra. Ricordiamo che Charles ha debuttato in F1 con la Sauber nel 2018, ma nel 2019 si è unito al team di Maranello con la speranza di conquistare il campionato piloti.

