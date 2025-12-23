URGENTE: Ferrari PERDE Cadillac per il 2026

Cadillac, il team di Sergio Pérez, avrebbe sostituito la Ferrari con la McLaren per la stagione 2026 di Formula 1.

Secondo le informazioni rivelate da AutoRacer.it, il team statunitense avrebbe preso una decisione cruciale sulla sua partnership con la Scuderia in vista del prossimo campionato.

“CADILLAC: motore Ferrari ma cambio indipendente per una maggiore libertà, simile a quello della McLaren con Mercedes. La vettura del 2026 sarà conservativa. È stata testata sul banco di prova molto prima delle migliori scuderie”, hanno riferito.

Quanti soldi ha guadagnato Charles Leclerc in Ferrari?

Charles Leclerc è in Formula 1 da 8 anni e dobbiamo dirvi quanto ha guadagnato dalla Ferrari in base al suo attuale contratto con la Scuderia di Maranello. href="https://www.gpfans.com/es/f1-noticias/1063451/charles-leclerc-ferrari-contrato-f1-2025/">nel tuo contratto con la Scuderia di Maranello.

Secondo una pubblicazione realizzata da EL CEO, mezzo di comunicazione specializzato in trattative, il corrispondente monegasco ha guadagnato 34.000.000 di dollari per il biennio 2024-2025 con la Scuderia.

Nel 2023, abbiamo guadagnato 19 milioni, nel 2021 e nel 2022 abbiamo percepito uno stipendio di 12 milioni di dollari. In totale, nella categoria più alta, ho guadagnato uno stipendio di 129 milioni.

Senza embargo, dobbiamo precisare che questo si riduce solo al tuo stipendio, senza menzionare bonus o pagamenti effettuati dai datori di lavoro individuali e di squadra. Ricordiamo che Charles ha debuttato in F1 con la Sauber nel 2018, ma nel 2019 si è unito al team di Maranello con la speranza di conquistare il campionato piloti.

