La risposta della Ferrari ai capricci di Lewis Hamilton

La Ferrari ha risposto alle dichiarazioni di Lewis Hamilton durante la stagione 2025 di Formula 1.

Motorsport ha pubblicato le dichiarazioni di Fred Vasseur, capo del team, sull'atteggiamento del sette volte campione del mondo: "Quando si viene eliminati in Q1, mi aspetto che il pilota sia molto arrabbiato con se stesso e con il team.

"Non sono sicuro che tu, giornalista, preferisca che qualcuno vada nella zona media dicendo: ‘no, è tutto normale, bla, bla, bla’... tutte le solite stronzate. Rispetto perfettamente la posizione dei piloti quando hanno questo atteggiamento.

"Poi, la cosa più importante per me è anche avere qualcuno che collabori con la squadra. È molto meglio avere qualcuno che non parla nel recinto televisivo e che torna al debriefing, parla con gli ingegneri, cerca di trovare soluzioni.

“È l'atteggiamento che ha avuto Lewis anche quando ha avuto un momento difficile nell'ultima parte della stagione e questo sta dando un'energia positiva alla squadra”, ha sottolineato il francese.

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

