ATTENZIONE: Ferrari svela il NUOVO TRUCCO per il 2026!

Secondo quanto riferito, la Ferrari ha trovato un trucco nel suo motore 2026 per rispondere a Mercedes e Red Bull.
Sebbene la Scuderia non disponga della rinomata tecnologia di compressione che sarà presente nei motori 2026 di Red Bull e Mercedes, il marchio italiano sta già mostrando segnali positivi per quanto riguarda la sua potenza.
Motorsport.com evidenzia un'intelligente combinazione di materiali che consentirebbe la gestione della temperatura nella camera di combustione del propulsore. La Ferrari ha optato per una testata in lega di acciaio al posto della variante in alluminio utilizzata negli ultimi anni.
Sebbene l'acciaio sia più pesante, ha la capacità di resistere a temperature più elevate, il che, in teoria, si traduce in una maggiore potenza. Inoltre, il peso minimo consentito per i propulsori aumenterà di 30 chilogrammi il prossimo anno, il che compenserà il peso aggiuntivo del nuovo materiale.
Quanto dura il contratto di Charles Leclerc con la Ferrari?
Ci sono molte voci sul futuro di Charles Leclerc in Ferrari, ma ricordiamoci quanto dura il suo contratto con la Scuderia.
Secondo le informazioni di RMC, il monegasco ha ancora diversi anni davanti a sé con la scuderia rossa, anche se non è esclusa una partenza anticipata: "Webber conferma indirettamente che la Ferrari è un'opzione, anche perché a Maranello devono affrontare un 2027 in cui Leclerc potrebbe andarsene, nonostante un contratto in scadenza nel 2029, ma devono fare i conti con l'addio di Lewis Hamilton per il quale il 2026 rappresenta il punto di non ritorno.
"Se vince, avrà compiuto la sua missione. Se perde, sarebbe il momento di lasciare tutto per sempre. Ed è per questo che l'opzione Carlos Sainz rimane sul tavolo a Maranello, e questo spiega perché lo spagnolo non abbia mai detto nulla contro la Ferrari, pur non nascondendo le sue lamentele private su alcune voci circolate tempo fa", hanno riferito.
Resta da vedere nella stagione 2026 se la Scuderia potrà finalmente dare al monegasco una vettura da titolo iridato.
