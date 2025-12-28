ATTENZIONE: Ferrari riceve una notizia BRUTALE sul suo motore del 2026

Ferrari potrebbe rivoluzionare il panorama del Campionato Mondiale 2026 di Formula 1.

Secondo le informazioni di FUnoAT, il propulsore in fase di sviluppo a Maranello ha prodotto risultati entusiasmanti nei test pre-debutto.

"Va detto che anche la componente ibrida del motore italiano sembra aver funzionato molto bene al banco prova. Ha dimostrato eccellenti capacità di recupero energetico con il motore-generatore MGU-K, assolutamente ai livelli stabiliti prima della sua costruzione.

"La Roja (la squadra nazionale spagnola) non ha parametri di riferimento rispetto ai suoi rivali e non può quantificare con precisione l'efficacia degli sforzi compiuti. Tuttavia, va detto che continuano a emergere segnali molto incoraggianti riguardo al motore che La Roja intende essere il fiore all'occhiello del progetto 2026", hanno riferito.

Quanto dura il contratto di Charles Leclerc con la Ferrari?

Ci sono molte voci sul futuro di Charles Leclerc in Ferrari, ma ricordiamoci quanto dura il suo contratto con la Scuderia.

Secondo le informazioni di RMC, il monegasco ha ancora diversi anni davanti a sé con la scuderia rossa, anche se non è esclusa una partenza anticipata: "Webber conferma indirettamente che la Ferrari è un'opzione, anche perché a Maranello devono affrontare un 2027 in cui Leclerc potrebbe andarsene, nonostante un contratto in scadenza nel 2029, ma devono fare i conti con l'addio di Lewis Hamilton per il quale il 2026 rappresenta il punto di non ritorno.

"Se vince, avrà compiuto la sua missione. Se perde, sarebbe il momento di lasciare tutto per sempre. Ed è per questo che l'opzione Carlos Sainz rimane sul tavolo a Maranello, e questo spiega perché lo spagnolo non abbia mai detto nulla contro la Ferrari, pur non nascondendo le sue lamentele private su alcune voci circolate tempo fa", hanno riferito.

Resta da vedere nella stagione 2026 se la Scuderia potrà finalmente dare al monegasco una vettura da titolo iridato.

