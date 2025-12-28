Le critiche inaspettate a George Russell dalla Ferrari

George Russell ha ricevuto un'inaspettata critica da parte della Ferrari dopo un regalo di Natale.

Il pilota della Mercedes è rimasto sorpreso nel ricevere un regalo da Charles Leclerc, che metteva in risalto il suo controverso sorpasso sul pilota britannico durante il Gran Premio d'Olanda 2025.

Leclerc ha tagliato l'interno della vettura di Russell, cogliendo il pilota completamente alla sprovvista con una manovra di innegabile audacia. Si è discusso se dovesse essere penalizzato, poiché il sorpasso sembrava implicare che due pneumatici fossero usciti di pista.

Leclerc non ha perso l'occasione di aggiungere un tocco di malizia durante il tradizionale scambio annuale di regali tra piloti. In questo evento tanto atteso, ogni pilota riceve un regalo e deve indovinare chi è stato il suo autore.

Russell non ha avuto difficoltà a decifrare il suo regalo, poiché ha ricevuto un'immagine incorniciata del sorpasso e un ingegnoso video al rallentatore che metteva in risalto la manovra: “Molto malizioso, molto malizioso”, ha scherzato Russell, sottolineando che a Leclerc non restano che questo tipo di manovre illegali per cercare di distinguersi in pista.

Dopo aver esaminato attentamente le immagini, il pilota ha ammesso di essere rimasto senza parole. Alla domanda se desiderasse fare gli auguri a Leclerc per le festività, ha risposto ironicamente: “Ad essere sincero, no. Forse gli regalerò un'altra foto in cui si vede come Kimi lo ha eliminato dalla gara per ricordargli cosa lo aspetta tra pochi giri. Grazie, Charles, grazie di niente”.

Correlato: Ecco come Charles Leclerc ha sorpreso un CAMPIONE DEL MONDO in Ferrari

Quanti soldi ha guadagnato Charles Leclerc in Ferrari?

Charles Leclerc è in Formula 1 da 8 anni e dobbiamo dirvi quanto ha guadagnato dalla Ferrari in base al suo attuale contratto con la Scuderia di Maranello. href="https://www.gpfans.com/es/f1-noticias/1063451/charles-leclerc-ferrari-contrato-f1-2025/">nel tuo contratto con la Scuderia di Maranello.

Secondo una pubblicazione realizzata da EL CEO, mezzo di comunicazione specializzato in trattative, il corrispondente monegasco ha guadagnato 34.000.000 di dollari per il biennio 2024-2025 con la Scuderia.

Nel 2023, abbiamo guadagnato 19 milioni, nel 2021 e nel 2022 abbiamo percepito uno stipendio di 12 milioni di dollari. In totale, nella categoria più alta, ho guadagnato uno stipendio di 129 milioni.

Senza embargo, dobbiamo precisare che questo si riduce solo al tuo stipendio, senza menzionare bonus o pagamenti effettuati dai datori di lavoro individuali e di squadra. Ricordiamo che Charles ha debuttato in F1 con la Sauber nel 2018, ma nel 2019 si è unito al team di Maranello con la speranza di conquistare il campionato piloti.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato