Charles Leclerc svela i suoi piani per il FUTURO IMMEDIATO!
Mentre la maggior parte dei piloti si gode il sole durante la pausa invernale della Formula 1, Charles Leclerc ha deciso di prendere un'altra direzione. Il pilota della Ferrari, accompagnato dalla fidanzata Alexandra Saint Mleux, si avventura verso il luogo più freddo del pianeta.
“Sto partendo per un viaggio in un posto davvero molto speciale”, ha spiegato Leclerc in un video di UniCredit. "Sto andando in Antartide. Sarà un modo per ricaricare le energie. Ovviamente mi allenerò intensamente, ma ne approfitterò anche per conoscere meglio questo angolo così particolare del mondo e imparare cose che mi appassionano profondamente.
“Voglio capire e avere una visione più chiara di come sia la vita in quell'ambiente. Poi, al mio ritorno a Maranello nel nuovo anno, mi dedicherò completamente ai preparativi per la prossima stagione, soprattutto alla simulazione, perché abbiamo molto lavoro da fare”.
Quanto dura il contratto di Charles Leclerc con la Ferrari?
Ci sono molte voci sul futuro di Charles Leclerc in Ferrari, ma ricordiamoci quanto dura il suo contratto con la Scuderia.
Secondo le informazioni di RMC, il monegasco ha ancora diversi anni davanti a sé con la scuderia rossa, anche se non è esclusa una partenza anticipata: "Webber conferma indirettamente che la Ferrari è un'opzione, anche perché a Maranello devono affrontare un 2027 in cui Leclerc potrebbe andarsene, nonostante un contratto in scadenza nel 2029, ma devono fare i conti con l'addio di Lewis Hamilton per il quale il 2026 rappresenta il punto di non ritorno.
"Se vince, avrà compiuto la sua missione. Se perde, sarebbe il momento di lasciare tutto per sempre. Ed è per questo che l'opzione Carlos Sainz rimane sul tavolo a Maranello, e questo spiega perché lo spagnolo non abbia mai detto nulla contro la Ferrari, pur non nascondendo le sue lamentele private su alcune voci circolate tempo fa", hanno riferito.
Resta da vedere nella stagione 2026 se la Scuderia potrà finalmente dare al monegasco una vettura da titolo iridato.
