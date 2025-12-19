Charles Leclerc e il suo video a una FESTA che è ESPLOSA sui social media

Charles Leclerc è stato immortalato mentre festeggiava insieme al suo team al termine di una intensa stagione 2025.

Il pilota monegasco ha ricevuto in regalo una simpatica maglietta che celebra i successi ottenuti durante l’anno, gesto che ha sottolineato l’affetto della Ferrari nei suoi confronti.

Durante una festa natalizia, Leclerc è stato visto insieme all’ingegnere di gara Bryan Bozzi e al direttore sportivo Diego Ioverno, momento in cui il team ha voluto riconoscere il suo impegno con il messaggio: "Una pole, cinque prime file, sette podi. Grazie per non esserti mai arreso."

Un ulteriore dettaglio divertente riguarda una T-shirt scherzosa con la scritta "Deve essere l'acqua". L’iniziativa richiama un episodio del Gran Premio d’Australia, in cui Leclerc si era lamentato per un sedile bagnato e Bozzi aveva ironicamente risposto appunto "Deve essere l'acqua". Con spirito giocoso, il pilota ha aggiunto in radio: "Aggiungiamolo ai consigli saggi."

Quanti soldi ha guadagnato Charles Leclerc in Ferrari?

Charles Leclerc è in Formula 1 da 8 anni e dobbiamo dirvi quanto ha guadagnato dalla Ferrari in base al suo attuale contratto con la Scuderia di Maranello. href="https://www.gpfans.com/es/f1-noticias/1063451/charles-leclerc-ferrari-contrato-f1-2025/">nel tuo contratto con la Scuderia di Maranello.

Secondo una pubblicazione realizzata da EL CEO, mezzo di comunicazione specializzato in trattative, il corrispondente monegasco ha guadagnato 34.000.000 di dollari per il biennio 2024-2025 con la Scuderia.

Nel 2023, abbiamo guadagnato 19 milioni, nel 2021 e nel 2022 abbiamo percepito uno stipendio di 12 milioni di dollari. In totale, nella categoria più alta, ho guadagnato uno stipendio di 129 milioni.

Senza embargo, dobbiamo precisare che questo si riduce solo al tuo stipendio, senza menzionare bonus o pagamenti effettuati dai datori di lavoro individuali e di squadra. Ricordiamo che Charles ha debuttato in F1 con la Sauber nel 2018, ma nel 2019 si è unito al team di Maranello con la speranza di conquistare il campionato piloti.

