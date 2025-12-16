ULTIME NOTIZIE: Svelata la VERITÀ sul MOTORE Ferrari del 2026
ULTIME NOTIZIE: Svelata la VERITÀ sul MOTORE Ferrari del 2026
Sono emerse nuove informazioni sullo stato reale del motore Ferrari per la stagione di Formula 1 2026.
Secondo le informazioni rivelate da FUnoAT, il motore in fase di sviluppo a Maranello è molto migliore di quanto sembri: "Il progetto del motore Ferrari è piuttosto ambizioso, e affermare che non sia buono è completamente sbagliato.
"Al contrario, sulla base delle informazioni raccolte dalla nostra redazione, c'è un cauto ottimismo. C'è ancora lavoro da fare, anche questo è vero, ma non si intravede alcun tipo di crollo all'orizzonte.
"Inoltre, la potenza del motore Ferrari è paragonabile a quella di una Mercedes. Affidabilità ed efficienza, due parametri molto importanti, restano da valutare", hanno riferito.
Correlato: BOMBA: La Ferrari CONFERMA che Lewis Hamilton è stato un PROBLEMA
Quanto dura il contratto di Charles Leclerc con la Ferrari?
Ci sono molte voci sul futuro di Charles Leclerc in Ferrari, ma ricordiamoci quanto dura il suo contratto con la Scuderia.
Secondo le informazioni di RMC, il monegasco ha ancora diversi anni davanti a sé con la scuderia rossa, anche se non è esclusa una partenza anticipata: "Webber conferma indirettamente che la Ferrari è un'opzione, anche perché a Maranello devono affrontare un 2027 in cui Leclerc potrebbe andarsene, nonostante un contratto in scadenza nel 2029, ma devono fare i conti con l'addio di Lewis Hamilton per il quale il 2026 rappresenta il punto di non ritorno.
"Se vince, avrà compiuto la sua missione. Se perde, sarebbe il momento di lasciare tutto per sempre. Ed è per questo che l'opzione Carlos Sainz rimane sul tavolo a Maranello, e questo spiega perché lo spagnolo non abbia mai detto nulla contro la Ferrari, pur non nascondendo le sue lamentele private su alcune voci circolate tempo fa", hanno riferito.
Resta da vedere nella stagione 2026 se la Scuderia potrà finalmente dare al monegasco una vettura da titolo iridato.
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
Ferrari Notizie Oggi: Aggiornamenti motore 2026; Il problema con Hamilton; Leclerc risponde alla sua partenza
- Ieri 22:16
Antonelli Notizie Oggi: Verstappen segue le sue orme; Mercedes indica una trappola
- Ieri 22:11
SCANDALO: Nuove prove che Lewis Hamilton è stato TRUFFATO dalla Ferrari
- Ieri 22:09
F1 Oggi: Il peggior nemico di Lewis Hamilton ottiene un nuovo ruolo; Kimi Antonelli, il PROSSIMO Verstappen
- Ieri 22:00
ULTIME NOTIZIE: Svelata la VERITÀ sul MOTORE Ferrari del 2026
- Ieri 21:00
BOMBA: La Ferrari CONFERMA che Lewis Hamilton è stato un PROBLEMA
- Ieri 20:40
Molto letto
F1 Oggi: Wolff svela la verita sulla sua relazione con Hamilton; Antonelli sorprende con la sua nuova Mercedes
- 10 dicembre
F1 Ferrari Oggi: Lewis Hamilton, devastato e perso; Svelati i piani per il 2026
- 8 dicembre
F1 Oggi: Lando Norris è campione; Kimi Antonelli e il paragone con Fernando Alonso e Max Verstappen
- 8 dicembre
F1 Kimi Antonelli Oggi: Paragonata a Fernando Alonso e Verstappen; Aston Martin dubita delle capacità in F1
- 8 dicembre
Antonelli Notizie Oggi: Polemica con la Red Bull; parla con Max; la Mercedes lo difende
- 2 dicembre
Ferrari Notizie Oggi: Interesse per il campione; Provocano tradimento alla Red Bull; Cedono il passo al 2026
- 2 dicembre