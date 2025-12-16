ULTIMA ORA: Leclerc RISPONDE all'offerta di Aston Martin di SOSTITUIRE Alonso!

È stata rivelata la risposta di Charles Leclerc ad Aston Martin, uno dei team interessati a ingaggiarlo come possibile sostituto di Fernando Alonso.

Secondo le informazioni di FUnoAT, il pilota monegasco ha inviato un messaggio molto chiaro al suo agente riguardo al prossimo futuro: "Il pilota della Ferrari ha chiesto al suo agente di non entrare in contatto.

"Il suo unico obiettivo è il futuro con la squadra spagnola, per preparare al meglio la transizione che porterà la Formula 1 verso l'inizio della prossima stagione." Insomma... la "Ferrari" di Charles rimane intatta.

"Per il momento, e non ha altri pensieri per la testa. Il giocatore monegasco è corteggiato da altri team? Sì. Ma ciò che conta è che non gli importa, e lo ha detto al suo manager", hanno detto.

Quanti soldi ha guadagnato Charles Leclerc in Ferrari?

Charles Leclerc è in Formula 1 da 8 anni e dobbiamo dirvi quanto ha guadagnato dalla Ferrari in base al suo attuale contratto con la Scuderia di Maranello. href="https://www.gpfans.com/es/f1-noticias/1063451/charles-leclerc-ferrari-contrato-f1-2025/">nel tuo contratto con la Scuderia di Maranello.

Secondo una pubblicazione realizzata da EL CEO, mezzo di comunicazione specializzato in trattative, il corrispondente monegasco ha guadagnato 34.000.000 di dollari per il biennio 2024-2025 con la Scuderia.

Nel 2023, abbiamo guadagnato 19 milioni, nel 2021 e nel 2022 abbiamo percepito uno stipendio di 12 milioni di dollari. In totale, nella categoria più alta, ho guadagnato uno stipendio di 129 milioni.

Senza embargo, dobbiamo precisare che questo si riduce solo al tuo stipendio, senza menzionare bonus o pagamenti effettuati dai datori di lavoro individuali e di squadra. Ricordiamo che Charles ha debuttato in F1 con la Sauber nel 2018, ma nel 2019 si è unito al team di Maranello con la speranza di conquistare il campionato piloti.

