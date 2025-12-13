ULTIMA ORA: Scoperta la CRISI della Ferrari che potrebbe rovinare la stagione 2026!

Le speranze della Ferrari di diventare una contendente al titolo nel 2026 potrebbero essere messe a repentaglio se una recente indiscrezione sulla Formula 1 venisse confermata.

Tra le modifiche per il 2026 c'è l'obbligo per ogni team di utilizzare carburante sostenibile al 100%, in linea con l'obiettivo di raggiungere la neutralità carbonica entro il 2030.

Invece di condividere un'unica fornitura, i team hanno diversi fornitori: Mercedes collabora con Petronas, Aston Martin con Aramco e Ferrari con Shell. Secondo Motorpasion Moto, avere accesso al carburante più avanzato sarà un vantaggio chiave per i team di F1 nella prossima stagione.

Si dice che il fornitore di carburante della Ferrari, Shell, stia riscontrando difficoltà, mentre Aramco, partner di Aston Martin, sta guidando lo sviluppo di carburanti sintetici.

Secondo quanto riferito, Shell sta utilizzando una tecnica diversa che sta causando loro problemi, il che è una preoccupazione sia per la Ferrari in F1 che per la Ducati in MotoGP, che ha un contratto con Shell fino al 2027.

Quanto dura il contratto di Charles Leclerc con la Ferrari?

Ci sono molte voci sul futuro di Charles Leclerc in Ferrari, ma ricordiamoci quanto dura il suo contratto con la Scuderia.

Secondo le informazioni di RMC, il monegasco ha ancora diversi anni davanti a sé con la scuderia rossa, anche se non è esclusa una partenza anticipata: "Webber conferma indirettamente che la Ferrari è un'opzione, anche perché a Maranello devono affrontare un 2027 in cui Leclerc potrebbe andarsene, nonostante un contratto in scadenza nel 2029, ma devono fare i conti con l'addio di Lewis Hamilton per il quale il 2026 rappresenta il punto di non ritorno.

"Se vince, avrà compiuto la sua missione. Se perde, sarebbe il momento di lasciare tutto per sempre. Ed è per questo che l'opzione Carlos Sainz rimane sul tavolo a Maranello, e questo spiega perché lo spagnolo non abbia mai detto nulla contro la Ferrari, pur non nascondendo le sue lamentele private su alcune voci circolate tempo fa", hanno riferito.

Resta da vedere nella stagione 2026 se la Scuderia potrà finalmente dare al monegasco una vettura da titolo iridato.

