CONFERMATO: Il segreto della Ferrari svelato con Christian Horner

È venuto a galla un segreto riguardante la Ferrari e Christian Horner, ex team principal della Red Bull.

Per un breve momento, si è presa in considerazione la possibilità che Christian Horner si unisse al team Aston Martin. Tuttavia, secondo le informazioni di FunoanalisiTecnica, ciò non accadrà, poiché Adrian Newey ricopre già la carica di team principal.

Sia Alpine che Ferrari erano nel mirino, e si è persino ipotizzato un possibile passaggio ad Aston Martin. Tuttavia, secondo il quotidiano italiano, anche questa opzione non si concretizzerà. Questa possibilità sembrava concreta quando Newey era visto solo come parte del team tecnico di Aston Martin. Tuttavia, la situazione è completamente cambiata.

Fonti vicine al team di Silverstone confermano che l'arrivo di Newey, che assumerà un doppio ruolo sia tecnico che sportivo (almeno sulla carta), ha trasformato la situazione. Con questo, la posizione di team principal è praticamente occupata, lasciando Horner senza scampo.

Quanti soldi ha guadagnato Charles Leclerc in Ferrari?

Charles Leclerc è in Formula 1 da 8 anni e dobbiamo dirvi quanto ha guadagnato dalla Ferrari in base al suo attuale contratto con la Scuderia di Maranello. href="https://www.gpfans.com/es/f1-noticias/1063451/charles-leclerc-ferrari-contrato-f1-2025/">nel tuo contratto con la Scuderia di Maranello.

Secondo una pubblicazione realizzata da EL CEO, mezzo di comunicazione specializzato in trattative, il corrispondente monegasco ha guadagnato 34.000.000 di dollari per il biennio 2024-2025 con la Scuderia.

Nel 2023, abbiamo guadagnato 19 milioni, nel 2021 e nel 2022 abbiamo percepito uno stipendio di 12 milioni di dollari. In totale, nella categoria più alta, ho guadagnato uno stipendio di 129 milioni.

Senza embargo, dobbiamo precisare che questo si riduce solo al tuo stipendio, senza menzionare bonus o pagamenti effettuati dai datori di lavoro individuali e di squadra. Ricordiamo che Charles ha debuttato in F1 con la Sauber nel 2018, ma nel 2019 si è unito al team di Maranello con la speranza di conquistare il campionato piloti.

