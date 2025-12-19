close global

Getty Images Lewis Hamilton, Charles Leclerc and Fred Vasseur at the F175 event

Ferrari Notizie Oggi: Rallentando fino al 2026; Cercando talenti all'Alpine; Sorprendono con Alonso

Ferrari Notizie Oggi: Rallentando fino al 2026; Cercando talenti all'Alpine; Sorprendono con Alonso

Gianluca Cosentino
Getty Images Lewis Hamilton, Charles Leclerc and Fred Vasseur at the F175 event

GPFans ti porta le notizie più interessanti su Ferrari di giovedì 18° dicembre 2025 in Formula 1.

Ferrari Oggi: Rallenterà entro il 2026 per un motivo incredibile. LEGGI DI PIÙ

Ferrari Oggi: ATTENZIONE - La Scuderia cerca TALENTI all'Alpine! LEGGI DI PIÙ

Fernando Alonso F1: Incredibile! Lo spagnolo sorprende tutti dopo il suo ritorno in Ferrari. LEGGI DI PIÙ

La Ferrari rallenterà entro il 2026 per un motivo incredibile
Ferrari

La Ferrari rallenterà entro il 2026 per un motivo incredibile

  • 33 minuti fa
ULTIMA ORA: Kimi Antonelli parla del suo arrivo in Ferrari
Mercedes

ULTIMA ORA: Kimi Antonelli parla del suo arrivo in Ferrari

  • 2 ore fa
Antonelli Notizie Oggi: Mercedes lo difende; Suo arrivo in Ferrari; Minacciato da Verstappen
F1 Antonelli oggi

Antonelli Notizie Oggi: Mercedes lo difende; Suo arrivo in Ferrari; Minacciato da Verstappen

  • Oggi 02:47
F1 Oggi: Mercedes si scaglia contro i fan della F1!; Reazioni dei piloti di F1 dopo il fallimento di Hamilton
Formula 1

F1 Oggi: Mercedes si scaglia contro i fan della F1!; Reazioni dei piloti di F1 dopo il fallimento di Hamilton

  • Ieri 22:00
Niente più Ferrari? Ecco il piano di Hamilton per il ritiro
Ferrari

Niente più Ferrari? Ecco il piano di Hamilton per il ritiro

  • Ieri 17:00
F1 Oggi: Wolff svela la verita sulla sua relazione con Hamilton; Antonelli sorprende con la sua nuova Mercedes

F1 Oggi: Wolff svela la verita sulla sua relazione con Hamilton; Antonelli sorprende con la sua nuova Mercedes

  • 10 dicembre
 F1 Ferrari Oggi: Lewis Hamilton, devastato e perso; Svelati i piani per il 2026

F1 Ferrari Oggi: Lewis Hamilton, devastato e perso; Svelati i piani per il 2026

  • 8 dicembre
 F1 Oggi: Lando Norris è campione; Kimi Antonelli e il paragone con Fernando Alonso e Max Verstappen

F1 Oggi: Lando Norris è campione; Kimi Antonelli e il paragone con Fernando Alonso e Max Verstappen

  • 8 dicembre
 F1 Kimi Antonelli Oggi: Paragonata a Fernando Alonso e Verstappen; Aston Martin dubita delle capacità in F1

F1 Kimi Antonelli Oggi: Paragonata a Fernando Alonso e Verstappen; Aston Martin dubita delle capacità in F1

  • 8 dicembre
 Antonelli Notizie Oggi: Polemica con la Red Bull; parla con Max; la Mercedes lo difende

Antonelli Notizie Oggi: Polemica con la Red Bull; parla con Max; la Mercedes lo difende

  • 2 dicembre
 Ferrari Notizie Oggi: Interesse per il campione; Provocano tradimento alla Red Bull; Cedono il passo al 2026

Ferrari Notizie Oggi: Interesse per il campione; Provocano tradimento alla Red Bull; Cedono il passo al 2026

  • 2 dicembre

