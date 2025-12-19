La Ferrari rallenterà entro il 2026 per un motivo incredibile
Sergio Pérez potrebbe essere influenzato dalle decisioni della Ferrari in Cadillac per la stagione 2026 di Formula 1.
Secondo un rapporto di FUnoAT, la Ferrari ha inoltrato una serie di richieste al team di Pérez: "Ricordando le informazioni in nostro possesso relative al progetto del Cavallino Rampante, come sappiamo, nonostante ci sia molta fiducia nel nuovo motore di Via Abetone Inferiore 4, Ferrari ha optato per la cautela sull'affidabilità delle apparecchiature, suggerendo lo stesso a Cadillac.
"Questa cautela deriva dall'impossibilità di ottenere dati reali, che spesso non corrispondono perfettamente alle condizioni della pista." Per ridurre le incertezze, Cadillac farà molto affidamento sulle sessioni di test previste per il 2026. La FIA ha assegnato ore aggiuntive in galleria del vento al nuovo team.
"Questa misura è pensata per aiutare il team a colmare il divario con i team più esperti. Questo vantaggio consentirà agli ingegneri di valutare in anticipo l'orientamento tecnico del progetto e di intervenire rapidamente in caso di problemi critici", hanno affermato.
Quanti soldi ha guadagnato Charles Leclerc in Ferrari?
Charles Leclerc è in Formula 1 da 8 anni e dobbiamo dirvi quanto ha guadagnato dalla Ferrari in base al suo attuale contratto con la Scuderia di Maranello. href="https://www.gpfans.com/es/f1-noticias/1063451/charles-leclerc-ferrari-contrato-f1-2025/">nel tuo contratto con la Scuderia di Maranello.
Secondo una pubblicazione realizzata da EL CEO, mezzo di comunicazione specializzato in trattative, il corrispondente monegasco ha guadagnato 34.000.000 di dollari per il biennio 2024-2025 con la Scuderia.
Nel 2023, abbiamo guadagnato 19 milioni, nel 2021 e nel 2022 abbiamo percepito uno stipendio di 12 milioni di dollari. In totale, nella categoria più alta, ho guadagnato uno stipendio di 129 milioni.
Senza embargo, dobbiamo precisare che questo si riduce solo al tuo stipendio, senza menzionare bonus o pagamenti effettuati dai datori di lavoro individuali e di squadra. Ricordiamo che Charles ha debuttato in F1 con la Sauber nel 2018, ma nel 2019 si è unito al team di Maranello con la speranza di conquistare il campionato piloti.

