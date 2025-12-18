Niente più Ferrari? Ecco il piano di Hamilton per il ritiro

Lewis Hamilton potrebbe già aver ricevuto, tempo fa, un piano per la sua carriera dopo la Formula 1, ideato da suo padre, Anthony Hamilton.

La sua prima stagione con la Ferrari, giunto a Maranello a gennaio, si è rivelata un percorso costellato di alti e bassi. Il pilota 40enne ha concluso il 2025 senza mai raggiungere il podio in nessun Gran Premio, chiudendo al sesto posto in classifica.

Per il 2026, invece, si prospetta almeno un’altra stagione con il team italiano, poiché le nuove regolamentazioni potrebbero offrirgli, insieme agli scuderie, maggiori possibilità di sfidare per le posizioni di vertice.

Durante il Gran Premio di Abu Dhabi, Hamilton ha sottolineato quanto sia stato fondamentale il sostegno dei suoi genitori, in particolare del padre e di sua madre, Carmen Larbalestier, per superare un anno particolarmente difficile. Adesso sembra che Anthony stia già preparando il terreno perché il figlio possa intraprendere nuove strade una volta che lascerà la Formula 1.

Recentemente, Anthony Hamilton ha registrato una nuova società denominata “HybridV10”, come attesta il sito GOV.UK. Contestualmente sono state presentate domande di marchio per altri quattro nomi – Hybrid World Series, Hybrid World Commission, Hybrid Grand Prix e HybridV10 World Motorsport Festival – con le tre ultime richieste molto recenti. Pur non essendoci evidenze di un coinvolgimento diretto di Lewis in questo progetto, il tempismo del lancio suggerisce che il pilota britannico potrebbe orientarsi in futuro verso questa nuova iniziativa, che rientra nell’ambito della produzione di programmi televisivi, delle agenzie pubblicitarie e di altre attività sportive.

I progetti al di fuori della pista

Il sette volte campione non si limita alle corse, ma coltiva numerose iniziative imprenditoriali e filantropiche che lo vedranno attivo anche quando deciderà di appender al chiodo i guantoni. Nel 2021, Hamilton ha fondato la sua organizzazione benefica, Mission 44, volta a promuovere ambienti di apprendimento in grado di far crescere i giovani e di incentivarli verso carriere in ambito STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica).

L'iniziativa ha riscosso successo, tanto che di recente il Primo Ministro britannico, Keir Starmer, si è confrontato con il pilota per valutare come rafforzare il sostegno nelle scuole del paese. Oltre all’impegno sociale, Hamilton è alla guida di diversi business, tra cui il marchio di tequila analcolica Almave e la casa di produzione cinematografica Dawn Apollo Films.

